Skateboard-film inspelad i Gävle firas med fest på Five Nattklubb: "Har lagt ner hundratals timmar"

Gävle har en lång skateboard-historia. Här bildades till exempel vad många kallar Sveriges första skatepunkband Slam på 80-talet. Under 90-talet hade kulturen en peak och även i Gävle gjordes egenproducerade skatefilmer. Det senaste året öppnade Dome i Hemsta, vilket varit välkommet för skejtare i Gävle som Arvid Gjelsnes, 21 och hans polare. Nu behöver de inte åka till Bollnäs, Söderhamn och Falun lika ofta vintertid, då möjligheterna finns här.

Han började filma med polaren Joel Lyrberg som en kul grej då de skejtade utomhus sommaren 2016. Det fortsatte under de två nästkommande somrarna då fler kom med på tåget, projektet växte och blev mer seriöst. Mest har de hållit sig till gatumiljöer i Gävle, men det finns även sekvenser från Stockholm. Arvid Gjelsnes har gjort det mesta av redigeringen till den 30 minuter långa filmen som fått namnet "We don't dance, we boogie".

– Jag vågar inte ens tänka på hur mycket tid jag lagt ner. Hundratals timmar handlar det om, säger Sätrabon.

Trailer för filmen "We don't dance, we boogie:

Arvid Gjelsnes berättar att det varit en trend i skejtfilmer senaste tiden att åkandet ska se lite slarvigt ut. Till exempel att åkaren medvetet landar svajigt efter sitt trick. Slow motion är också något som förekommit flitigt. I hans film är det mer stilrent och perfektionistiskt som gäller.

– Det kan vara en sekvens på fyra sekunder som vi har tagit vid tio olika tillfällen, där varje gång pågick två timmar. Alltså 20 timmar för att sätta några sekunder. Vi kämpar länge för att få bra klipp, förklarar han.

Trailer för kvällen:

Några vurpor får vi dock se i filmen som är uppdelad i fem delar förutom Arvid Gjelsnes med Gävleåkarna: Joel Lyrberg, 22, Alfred Björebo, 26, Mattias Svensson, 23 och Rickard Nilsson, 29. Den sistnämnde bedöms som en av de duktigaste i Sverige, och han är även sponsrad med egen signaturbräda av Bollnäs-märket Appertiff. Musik har alltid varit en viktig komponent i skejtkulturen och i filmen har varje åkare fått en egen låt inom helt olika genrer som soul, indiepop, rock och hiphop.

– Ingen av de andra åkarna har fått se sin del utom Joel som redigerat sin. Så det kommer bli en överraskning för dem på lördag.

"We don't dance, we boogie" visas på Five Nattklubb lördag 12 januari omkring 22.00, med tillhörande fest till 03.00. Sen kommer den troligen läggas upp på Youtube eller Vimeo en vecka efter.

