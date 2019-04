Stor guide till påskkonsten: Här kan du se konst och besöka ateljéer i påsk

Gästrik Konst

Den stora kolossen bland påskens konstrundor är förstås Gästrik Konst. För nittonde året bjuder konstnärer in till sina egna ateljéer och allmänna utställningslokaler i västra Gästrikland.

Ett bra ställe att utgå från är konsthallen i Kulturcentrum Sandviken, där alla konstnärer som medverkar visar ett utvalt verk som förhoppningsvis ger mersmak och får besökare att bege sig till just den utställningsplats där de håller till under påsken.

För allt hinner man inte se. Då får man i så fall prioritera bort allt annat under påsken, från trädgården till påskmiddagen.

Som vanligt är det en blandning av veteraner och nya förmågor som ställer ut under Gästrik Konst. Många återkommer från år till år i samma lokaler. Några namn som kan nämnas i år – förutom Carina Bodström som ägnas ett större porträtt – är Berit Norrbelius Lindberg och Emilia Lindberg som båda ställer ut i Gysinge, Sune Liljevall som ställer ut på Västerbergs folkhögskola, Daniel Palmberg som ställer ut på Strandbaden, Lars Westerman som ställer uti Sandviken och Ryohko Otsuka som ställer ut i Högbo.

Jury i år har varit Pamela Törn Skoglund och Margareta Tideström Persson.

Årets omslagskonstnär är Lisa Carlén, som i årets program skriver om sitt konstnärskap: ”Jag vill på alla sätt och vis ’smitta’ av mig så att fler upptäcker lust till sin kreativa ådra.”

Gästrik Konst håller öppet hela påsken och invigs på Långfredagen klockan 11 med Sandvikens stadsarkitekt Henrik Modigh som invigningstalare.

Se Gästrik Konsts hemsida för mer information.

*

Kustkonst i Hamrångebygden

Fjolårets nykomling bland påskens konstrundor återkommer även i år. Kustkonst i Hamrångebygden kompletterar resrutterna som tidigare har gått västerut mot Gästrik Konst eller mot söder och Konst på väg.

Kustkonst startades för att ”sätta Hamrångebygden på kartan” och bakom rundan står en förening som startats av Erika Ehn, Aja Axlund och Carina Gustafsson.

Bland medverkande konstnärer kan Bodil Lennartsson nämnas som visar grafik i Kontoret på Axmar bruk, Karl Tony Olsson som visar måleri även han på Kontoret och Christer Circle Linde som visar måleri i Norrsundet.

En av konstnärerna som lyfts fram av Kustkonst är popkonstnären Peter Eugén. Hans akvareller har blivit populära och blandar kända artisthjältar med norrländskt landskapsmåleri. ”Vi ser verkligen fram emot att få visa upp hans stora talang och konstnärskap på Kustkonst”, skriver arrangörerna.

Kustkonst håller öppet under Påskdagen. Se Kustkonsts hemsida för mer information.

*

Konst på gångavstånd

Påskens konstrundor brukar leda ut från städerna. Men sedan några år tillbaka behöver den som vill inte lämna Gävle för att få sin påskkonst. De konstnärer som delar ateljéer på Brynäs, närmare bestämt i kvarteret Gjutaren på Tredje tvärgatan, slår upp dörrarna Påskafton och Påskdagen. I samma kvarter finns Gävle Konstgrafiker som även de låter besökare komma in i lokalerna. Mer om Konst på gångavstånd senare i påsk.

*

Besök ateljéer

Rundor som Gästrik Konst blandar utställningslokaler som Högbo Brukshotell med konstnärsateljéer. Varje påsk är det konstnärer som inte medverkar i konstrundorna som ändå bjuder in till ateljéer. I år kan man bland annat besöka Liselotte Fluhr i Sälgsjön som håller öppet 11-15 under hela påsken. Eller Mats Pettersson som visar målningar och skulpturer i sitt hem. Rolfcarlwerner öppnar även han upp sin ateljé på Tredje tvärgatan i påsk och har man tur kan man få se konstnären in action.

*

Konst på väg

De riktiga konstrundeveteranerna – alltså av besökarna, inte utställarna – vill kanske till slut vidga sina vyer och söka sig till andra rundor, utvidga området som får ett besök.

Rundan Konst på väg i Tierps kommun har en lång tradition. I Tierp med omnejd i stämningsfulla bruksmiljöer visar lokala konstnärer upp sin konst.

Årets Konst på väg invigs under Långfredagen i Strömsbergs bruk av fotografen Erika Gerdemark. De som dröjer kvar lite och inte skyndar iväg direkt kan också höra musik av Tierps Låtverkstad.

Se Konst på vägs hemsida för mer information.

*

Gallerier har påsköppet

Även de "vanliga" gallerierna håller öppet under påsken på vissa håll. Galleri Lars Palm i Sandviken är en del av Gästrik Konst och förutom att utställningen med Saara Kosonen håller öppet, bjuds det även in till workshops av Institutet för Samtida Klotter i vilka besökarna får testa att måla med spray, skapa pärlplattor, skära ut stenciler med mera. På Galleri Brynästorget visar Camilla Dal sina fotografier från rivningarna på Läkerol-tomten. Elite Grand Hotel visar Hjördis J Becker. Och på Galleri K i Gävle väntar en utställning med Camilla Bergman (mer om den senare i påsk).

Läs mer: Recension av Saara Kosonens utställning