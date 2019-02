Svensk Oscar i natt: "Något jag har drömt om sedan jag var liten"

"We will rock you", "We are the champions". Queens gamla rocklåtar var inte bara publikfriande, när Queen, förstärkt med Adam Lambert, satte i gång årets Oscarsgala kunde stjärnorna antagligen även känna igen sig när de klappade i takt och sjöng med i texterna.

Men kanske var det musiken från "Black Panther" som skulle ha inlett galan, det var de tonerna som prisades som årets bästa av Oscarsakademin. Svenske Ludwig Göransson fick därmed sin första Oscar.

– Det är något som jag har drömt om sedan jag var liten, säger han till Sveriges Radio.

Priset var ett av tre "Black Panther" fick under galan.

Största snackisar blev dock Olivia Colman, Lady Gaga och det verk som till slut vann för bästa film. "Green book" var visserligen med i förhandssnacket, men när "Roma" fick pris efter pris trodde de flesta att Alfonso Cuaróns film även skulle få det finaste priset. Men det omdiskuterade dramat om en vit rasist som på 1960-talet blir chaufför åt en svart musiker tog hem det.

Tidigare under kvällen tilldelades filmen även pris för bästa manus och bästa manliga biroll, för Mahershala Ali. För Ali var det den andra Oscarsstatyetten på tre år, efter priset för "Moonlight" 2017.

Som överraskning räknat var "Green books" pris inget mot när storfavoriten Glenn Close fick se statyetten för bästa skådespelerska gå till Olivia Colman för "The favourite". Colman såg närmast ut att svimma på scen när hon skulle tacka för priset. Men hon hann tacka såväl familj som Close i sitt tal.

– Du har så länge varit min idol. Det var inte så här jag ville att det skulle bli, jag älskar dig så mycket, sade Colman i ett tal som var ett av de mest känslomässiga under kvällen.

Även Lady Gaga, som kom till galan med en av världens största diamanter runt halsen, vann, för låten "Shallow", och skapade rubriker. Hennes klänning från Alexander McQueen överskuggades av den gigantiska diamanten på 128,54 carat. Enligt flera nyhetsbyråer var det första gången någon bar juvelen sedan Audrey Hepburn lanserade filmen "Frukost på Tiffany's" 1961.

Galan hade i år inte någon värd. I stället fick trion Tina Fey, Amy Poehler och Maya Rudolph inleda presentationerna av de nominerade – antagligen inte en slump då komediennerna flera gånger hyllats för motsvarande insatser på Golden Globe-galan. De tre skämtade om Netflix, Bradley Cooper, och Donald Trump. Första presidentskämtet kom bara någon minut in i galan.

– En snabb uppdatering för alla som är förvirrade: vi har ingen värd, det finns ingen kategori för mest populära film och Mexiko ska inte betala för muren, sade Maya Rudolph.

Tidigt under galan hade Göran Lundström chans att tilldelas en Oscar för bästa makeup för svenska filmen "Gräns". Det blev dock inget blågult segerjubel då, priset gick till förhandsfavoriten "Vice".

Vann gjorde däremot Alfonso Cuarón. "Roma"-regissören fick alltså se det finaste priset gå annan väg, men själv kunde han gå hem med tre statyetter – för bästa regi, foto och bästa icke engelskspråkiga film.

Regina King fick en Oscar för bästa kvinnliga biroll för filmen "If Beale Street could talk".

Martin Yngve/TT

Björn Berglund/TT

Fakta: Årets Oscarsvinnare

Bästa film: "Green book".

Bästa regi: Alfonso Cuarón: "Roma".

Bästa kvinnliga huvudroll: Olivia Colman: "The favourite".

Bästa manliga huvudroll: Rami Malek: "Bohemian rhapsody".

Bästa kvinnliga biroll: Regina King, "If Beale Street could talk".

Bästa manliga biroll: Mahershala Ali, "Green book".

Bästa originalmusik: Ludwig Göransson: "Black Panther".

Bästa originalsång: "Shallow” från “A star is born” av Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt och Benjamin Rice.

Bästa originalmanus: "Green book”, Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly.

Bästa manus efter förlaga: "BlacKKKlansman", Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee.

Bästa foto: "Roma", Alfonso Cuarón.

Bästa klippning: "Bohemian rhapsody”, John Ottman.

Bästa makeup: "Vice", Greg Cannom, Kate Biscoe, Patricia DeHaney.

Bästa kostym: "Black Panther”, Ruth E Carter.

Bästa scenografi: "Black Panther”, Hannah Beachler.

Bästa specialeffekter: ”First man”, Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles och JD Schwalm.

Bästa ljud: ”Bohemian rhapsody”, John Warhurst, Nina Hartstone.

Bästa ljudeffekter: ”Bohemian rhapsody", Paul Massey, Tim Cavagin och John Casali.

Bästa icke engelskspråkiga film: ”Roma" (Mexiko).

Bästa animerade långfilm: "Spider-Man: Into the spiderverse".

Bästa animerade kortfilm: "Bao", Domee Shi, Becky Neiman.

Bästa långa dokumentär: ”Free solo”, Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Evan Hayes, Shannon Dill.

Bästa korta dokumentär: ”Period – end of sentence”, Rayka Zehtabchi, Melissa Berton.

Bästa kortfilm: ”Skin”, Guy Nattiv, Jaime Ray Newman.

Hedersoscar: Marvin Levy, Lalo Schiffrin, Cicely Tyson.

Fakta: Svenska Oscarsvinnare genom historien

Bästa icke engelskspråkiga film:

1983 "Fanny och Alexander" av Ingmar Bergman

1961 "Såsom i en spegel" av Ingmar Bergman

1960 "Jungfrukällan" av Ingmar Bergman

(Dessutom vann "Pelle Erövraren" av Bille August priset 1988. Men den svensk-danska produktionen brukar klassas som en dansk film.)

Bästa dokumentär:

2013 "Searching for Sugar man" av Malik Bendjelloul

Bästa kortfilm:

1948 "Människor i stad" av Arne Sucksdorff

Bästa foto:

1983 Sven Nykvist för "Fanny och Alexander"

1972 Sven Nykvist för "Viskningar och rop"

2017: Linus Sandgren för "La la land"

Bästa kvinnliga huvudroll:

1956 Ingrid Bergman för "Anastasia"

1944 Ingrid Bergman för "Gasljus"

Bästa kvinnliga biroll:

2016 Alicia Vikander för "The Danish girl"

1974 Ingrid Bermgan för "Mordet på Orientexpressen"

Bästa ljud:

2013 Per Hallberg för "Skyfall" och Paul N J Ottosson för "Zero dark thirty" (den sistnämnde för best achievement in sound editing)

2009 Paul N J Ottosson för "The hurt locker" (för både best achievement in sound editing och best achievement in sound mixing, det sistnämnda delat med Ray Beckett)

2007 Per Hallberg för "The Bourne ultimatum" (för best achievement in sound editing, delat med Karen M Baker)

Bästa ljudeffekter:

1995 Per Hallberg för "Braveheart" (för best achievement in sound effect editing, delat med Lon Bender)

Bästa scenografi:

1983 Anna Asp för "Fanny och Alexander"

Bästa kostym:

1983 Marika Vos för "Fanny och Alexander"

1975 Ulla-Britt Söderlund för "Barry Lyndon"

Bästa musik:

2019 Ludwig Göransson för "Black Panther"

Hedersutmärkelser:

2015 Magnus Wrenninge, Technical achievement award

2001 Rune Ericson, Award of commendation

1954 Greta Garbo, Life time achievement

Källa: Svenska filminstitutet