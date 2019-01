Trött på att turnera med Hylander och Trivsquizpremiär- det händer på nöjesfronten i Gästrikland vecka 2

MÅNDAG 7 JANUARI

Trött på att turnera 2019 med gästartist Dan Hylander samt: Micke Finell, Ingemar Dunker och Göran Ekman med en total på 90 stopp runtom Gästrikland och Norduppland under sex dagar 7-11 samt 14 januari.

TISDAG 8 JANUARI

ONSDAG 9 JANUARI

Brädspelscafé, Kulturhuset, Gävle, 17.00.

Pubquiz med Christofer Ohlsson känd från podden "Vi syns vid fnasket!", Trivs, Gävle, 19.00.

TORSDAG 10 JANUARI

FREDAG 11 JANUARI

LÖRDAG 12 JANUARI

Vernissage: Vem är jag bland alla andra? Gruppuställning med 13 konstnärer, Galleri K, Gävle, 12-15. Pågår till och med 20 januari.

Fullt frisk - en sjuk fars med Bomhus Nästa, Bomhus Folkets Hus, Gävle, 16.00.

Billy Bremners Rockfiles - a tribute to Rockpile, Musikhuset, Gävle, 20.00.

Releasefest för skejtfilmen “We don’t dance we boogie” av och med Arvid Gjelsnes, Joel Lyrberg och vänner filmade under tre somrar. Visning av filmen och party, Five Nattklubb, Gävle, 22-03.

SÖNDAG 13 JANUARI

Fullt frisk - en sjuk fars med Bomhus Nästa, Bomhus Folkets Hus, Gävle, 16.00.