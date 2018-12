Tv-julens höjdpunkter: Jonas Gardell, dramasatsning från SVT, Jerry Williams – och blir det tittarstorm även i år?

Här är julens och nyårshelgens tv.

Förra årets julvärdar i SVT, Lotta Lundgren och Erik Haag, skapade tittarstorm. Dels för att de var två – men framför allt för att de valde att spela in programmet i förväg.

Det här året har SVT gått tillbaka till traditionerna – Kattis Ahlström kommer i direktsändning att tända ljuset före "Kalle Anka och hans vänner önskar god jul" och guida tittarna genom julafton.

– Jag vet att hela den här kvällen är viktig för tittarna, i synnerhet de som inte har någon att fira med, har hon tidigare sagt till TT.

Under juldagen visas SVT:s dramasatsning "Systrar 1968", som följer en ung radikal kvinnlig journalist i protesternas tid.

– Det är en hyllning till den här generationens kvinnor som har get oss så mycket. Aborträtt, daghem, alltihop, säger Martina Bigert, som skrivit manus tillsammans med Maria Thulin.

Bergmanåret 2018 börjar lida mot sitt slut, och SVT visar bland annat "Bergman – ett liv i fyra akter" och "Fanny och Alexander" under julhelgen. På Dplay har Filip och Fredriks nya tv-serie "Två nötcreme och en moviebox" premiär dan före dan före dopparedan.

På nyårsdagen har Jonas Gardells serie "De dagar som blommorna blommar" premiär. Den har beskrivits som en berättelse om förlust och överlevnad och följer tre familjer från uppväxten under 70-talet till nutid.

Det blir även konserter av olika slag, både med julsång och efter folkkära artisters bortgång under året. På SVT2 visas "Danmark sjunger farväl av Kim Larsen" medan SVT1 sänder "Jerry Williams – the farewell show". TV4 sänder under julnatten bland annat "Christmas night: En julkonsert".

Förutom klassiker som "Grevinnan och betjänten" och "Ivanhoe" visas även en rad filmer under jul- och nyårshelgen. TV3 sänder musikalfilmen "Mamma mia!", medan Kanal 5 satsar på "Pirates of the Caribbean" gånger två.

På sportfronten visar både TV4, TV3 och SVT 2 en VM-krönika. Dessutom visas junior-VM i ishockey på en rad olika kanaler och SVT2 sänder "Stockholm horse show – julspecial".

Se hela listan här under!

Sofia Sundström/TT

Viktor Andersson/TT

*

Fakta: Julens tv i urval

23 december

Tradition:

"Bingolottos uppesittarkväll", TV4

Kultur, musik och nöje:

"George Michael: Freedom", SVT2

"Två nötcreme och en moviebox", Dplay

"Danmark sjunger farväl av Kim Larsen", SVT2

Filmer:

"Frost", Kanal 5

"Pearl Harbour", Sjuan

"Hook", TV3

24 december – julafton

Tradition:

"Kan du vissla Johanna", SVT1

"Karl Bertil Jonssons julafton", SVT1

"Nötknäpparen", SVT2

"Kalle Anka och hans vänner önskar god jul", SVT1

"Svensson, Svensson", SVT1

"Tomten är far till alla barnen", TV4

"Midnattsmässa i Rom", SVT2

Kultur, musik och nöje:

"Jul med Adolf Fredriks musikklasser", SVT2

"Christmas night: En julkonsert", TV4

"McQueen", TV4 Play

Serier

"Dirigenten", CMore

Filmer:

"Änglagård", SVT1

"Måste gitt", SVT1

"Klappjakten", TV3

"Välkommen till familjen", TV3

"The fifth estate", Kanal 9

"Medan du sov", Kanal 5

25 december – juldagen

Tradition:

"Konungens jultal", SVT1

Kultur, musik och nöje:

"Nordisk julkonsert", SVT1

"Kungahuset 2018", TV4

"Här är ditt liv", Dplay

"Elvis Presley: The searcher", SVT1

"Julkonsert med Aurora", SVT2

Serier:

"Systrar 1968", SVT1

Filmer:

"Fanny och Alexander", SVT2

"Sällskapsresan", TV4

"Game night", Netflix

"Jumanji", TV3

"Holiday", TV3

"Röjar-Ralf", Kanal 5

"101 dalmatiner", Kanal 5

"Happy feet 2", Kanal 5

26 december – annandag jul

Kultur, musik och nöje:

"Helt lyriskt", SVT1

Filmer:

"Notting Hill", SVT1

"Den lilla sjöjungfrun", SVT1

"Braveheart", TV3

Kultur, musik och nöje.

"Jerry Williams – the farewell show", SVT1

Serier:

"Bergman – ett liv i fyra akter", SVT1

"You", Netflix

Sport:

"VM-krönika", TV4

"Stockholm horse show – julspecial", SVT2

27 december

Kultur, musik och nöje:

"Den sommaren", SVT2

"Bonde söker fru: vad hände sen?", TV4

Filmer:

"Grinchen – julen är stulen", SVT1

"Jane Austen Book Club", TV3

Sport

Ishockey: Junior-VM (pågår till den 5 januari), SVT1/SVT2/TV4/TV12

"VM-krönika: Ryssland 2018", SVT2

28 december

Kultur, musik och nöje:

"På spåret", SVT1

Serier:

"Sjukt oklart", SVT1

Filmer:

"Sådan far, sådan son", SVT2

"Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen", TV3

"Pirates of the Caribbean: Vid världens ände", Kanal 5

"La noche de 12 años", Netflix

"When angels sleep", Netflix

29 december

Kultur, musik och nöje:

"Stjärnorna på slottet", SVT1

"Minneskonsert – Rikard Wolff", SVT2

"Hemma hos Rikard Wolff", SVT2

"Så mycket bättre: Guldkorn", TV4

Serier:

"Selection day", Netflix

Filmer:

"Farsan", SVT1

"Patrioten", TV3

"Pirates of the Caribbean: I främmande farvatten", Kanal 5

"Ender's game", Kanal 9

Sport:

Tour de ski (pågår till den 6 januari), SVT1

30 december

Filmer:

"Kollektivet", SVT2

"Repmånad: hur gör man pojkar av män", TV4

"Percy Jackson: Monsterhavet", TV3

31 december – nyårsafton

Tradition:

"Tolvslaget på Skansen", SVT1

"Grevinnan och betjänten", SVT1

"Bingolottos nyårskväll", TV4

Kultur, musik och nöje:

"Italiensk kväll med Jonas Kaufmann", SVT2

Filmer:

"I nöd eller lust", SVT1

"Paddington", SVT1

"ET", SVT2

Sport:

"VM-krönika", TV3

1 januari – nyårsdagen

Tradition:

"Året med kungafamiljen", SVT1

"Ivanhoe", TV3

"Agnetas Nyårskarameller", TV4

Kultur, musik och nöje:

"Allsången 2018 – Krönika", SVT1

"Gepardmannen", SVT2

Serier:

"De dagar som blommorna blommar", SVT1

Filmer:

"Algiers"; SVT2

"Minioner", TV3

"Mamma mia!", TV3

2 januari

Filmer:

"Babe – den modiga lilla grisen", SVT1

"Grace of Monaco", SVT1

"Juno", TV3

"The matrix", Kanal 5

"Göta Kanal eller vem drog ur proppen?", TV4