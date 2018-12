Vackra pojkar, vackra män: James Dean – den känslige rebellen

James Dean – den känslige rebellen

Han levde fort, dog ung och blev arketypen för den känslige rebellen.

Trots att James Dean bara hann spela in tre filmer gjorde den känslige bondpojken från Mellanvästern ett ogripbart stort avtryck i film- och kulturhistorien.

James Dean var endast 9 år gammal när hans älskade mor Mildred Mari Wilson Dean gick bort i cancer 1940. Därefter blev han sig aldrig mer lik. Dean slöt sig och förblev något av ett mysterium för omgivningen under resten av sitt korta liv. Modern lär ha varit den enda som på riktigt kunde nå fram till Dean och förstå honom.

Bara några år tidigare hade hans far Winston Dean gett upp jordbruket i Marion i Indiana och i stället utbildat sig till tandtekniker. Familjen Dean flyttade därefter till Santa Monica i Kalifornien, men när livmodercancern tog Winston Deans hustru skickade han sin ende son tillbaka till hemdelstaten för att bo hos sin faster Ortense Winslow och hennes make Marcus Winslow.

Där växte Dean upp i ett lantligt kväkarhem medan hans far tjänstgjorde under kriget och sedan gifte om sig. Den unge Dean sökte i stället en fadersfigur i den lokale metodistpastorn James DeWeerd som introducerade den vilsne och ensamme pojken för sina älskade intressen tjurfäktning, snabba bilar och inte minst teatern.

I skolan visade sig den unge Dean var en exceptionellt begåvad och blev mycket omtyckt av sin omgivning. Han var framgångsrik i både baseboll och basket och uppmärksammades för sin förmåga att som skådespelare och föredragshållare trollbinda publiken från scenen.

Efter high school flyttade Dean tillbaka till sin far i Kalifornien och började på Santa Monica College där han använde sitt läshuvud till en förberedande utbildning inför vidare juridikstudier på universitet. Men när det var dags att börja på det prestigefyllda University of California (UCLA) i Los Angeles valde Dean till, sin fars stora förtret, drama som huvudämne. Här rönte han snart framgångar med sina Shakespearetolkningar och började privatstudera hos den drygt tio år äldre och prisade film- och tv-skådespelare James Whitmore.

Snart fick den talangfulle Dean, som dessutom onekligen hade utseendet för sig, spela i reklamfilmer och mindre biroller i olika tv-produktioner (bland annat mot den blivande presidenten Ronald Reagan). Han blev också antagen till elitutbildningen Actors Studio i New York där han undervisades av den legendariske teaterpedagogen Lee Strasberg. Här lärde Dean känna andra komma storstjärnor som Marlon Brando och Eli Wallach.

Filmskaparen Elia Kazan var en av grundarna till Actors Studio. Han hade bestämt sig för att filmatisera John Steinbecks då nya roman ”Öster om Eden” (1952). I Kazans filmversion kortas berättelsen väsentligt och han lägger allt fokus kring det mytiska Abel och Kain-temat från Bibeln som i romanen är förlagt till Salinas Valley i Kalifornien i början 1900-talet. Kazan bygger hela filmen kring den sammansatta karaktären Cal Trask (Kain), en ung man som är mycket mer grubblande och känslomässigt orolig än sin trygge tvillingbror Aron Trask (Abel, spelas av Richard Davalos). Cal, som visar sig ha ett sinne för affärer och värdsliga värden, kommer på kant med sin fromme far Adam Trask (Raymond Massey) som aktar moral och Gudsfruktan. Samtidigt är Cal bekymrad över mysteriet med deras påstått döda mor Cathy Trask (Jo Van Fleet) och upptäcker snart att hon i hemlighet lever och framgångsrikt försörjer sig som bordellmamma.

Kazan fick upp ögonen för den mystiske Dean och Steinbeck, som personligen hade mycket svårt för den lynnige och komplicerade ynglingen, insåg att denne med sitt skymtande mörka inre var som skapad för rollen som Cal.

Dean fullkomligt briljerade i ”Öster om Eden” och mycket av det vi ser i filmen var långt från manus, tvärtom följde den unge skådespelaren sin instinkt och flera av filmhistoriens starkaste scener uppkom genom hans improvisationer som chockade en överförtjust Kazan.

Deans roll som Cal är egentligen hans främsta och den föregick den roll som kom att göra honom ikonisk. I Nicholas Rays klassiker ”Ung rebell” (vars engelska titel egentligen lyder ”Rebell utan skäl”) förkroppsligade Dean i rollen som Jim Stark en hel generation unga västerlänningars vilsenhet i efterkrigstiden, de som inte kände sig hemma i sina föräldrars värderingar och världssyn, men som samtidigt sökte de äldres bekräftelse och respekt. ”Ung rebell” blev gränslöst populär hos tidens igenkännande, ångestfyllda ungdom.

Den tredje filmen 24-årige Dean hann spela in under åren 1954-1955 var George Stevens ”Jätten”. I filmen tar sig Dean an en helt ny typ av karaktär när han gestaltar ranchägaren Jett Rink. ”Jätten” har också mer tydligt samhällstillvänd än Deans tidigare filmer, den skildrar Amerikas förändring i en berättelse om girighet och rasism.

För rollerna som Cal Task och Jett Rink kom James Dean som förste skådespelare någonsin att postum nomineras till Oscar för bästa manliga huvudroll.

Deans storhet låg i hans egentligen androgyna och ambivalenta uttryck, han hade en förmåga att förföra både kvinnor och män med sin skönhet och karisma. Utöver sitt otvetydiga avtryck i filmhistorien kom Dean också att bli en popkulturell ikon i en vidare bemärkelse. Som identitetssymbol för en revolterande ungdom kom han med sitt rufsiga hår, sina vita t-shirts med upprullade ärmar, blåjeans och svarta mc-boots också att influera rockmusikerna. Även om vi inte kan höra en enda rocklåt i ”Ung rebell” är hans inflytande över rockens utveckling vida erkänd.

Dean, som själv helst lyssnade på afrikansk folkmusik, klassisk musik och Frank Sinatra, kom med sin attityd och mystiska personlighet att bli en förebild för tidiga rockstjärnor som Elvis Presley, Eddie Cochran och Gene Vincent. Den arketyp han skapade i Jim Stark kan vi senare också skymta i artister som Bob Dylans och David Bowies scenuttryck, för att inte säga i hela 60-talets rebelliska motrörelses anda. Presley har berättat att han noggrant studerade Dean för att frammana det farliga och oberäkneliga inom sig och på vis göra sin scenperson erotiskt laddad och tilldragande.

Dean som sedan barndomen förälskat sig i snabba bilar ville vid sidan av skådespeleriet också göra karriär som racerförare. Efter succén med ”Öster om Eden” blev han vansinnigt rik (än i dag renderar hans ekonomiska kvarlåtenskap uppemot 40 miljoner kronor avkastning om året) och han köpte en Porsche i syfte att tävla med den. Lagom till att Dean spelade in ”Ung Rebell” hade han börjat vinna sina första tävlingar.

Den 30 september 1955 var Dean på väg till race när en annan bil svängde ut på motorvägen. Den andre föraren klarade sig med småskråmor, men Dean bröt nacken och avled omedelbart i kollisionen.

En vecka tidigare hade han av en slump träffat den brittiske skådespelarlegenden Alec Guinness på en restaurang och velat imponera på denne genom att visa upp sin ”lille jävel” (som Dean kallade porschen). Guinness tyckte det hela verkade olycksbådande och sa illavarslande profetiskt till sin yngre kollega: ”Om du inte gör det av med den där kommer du vara död nästa vecka”.

Den äldre filmstjärnan Humphrey Bogart konstaterade torrt att den unge Dean dog i rättan tid. Genom sin död blev Dean en legend, om han hade fått fortsätta att leva hade han aldrig kunnat leva upp till den kulturikoniska status han på bara ett år uppnått. Under alla omständigheter var det ändå bara en tidsfråga innan livet, Hollywoods cynism och berömmelsen hade krossat den inbundne och känslige bondpojken från Indiana.

