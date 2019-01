Världskänd dj-duo möter Gävlesymfonikerna – skilda kulturer i banbrytande samarbete

Melankoliska pianoackord följs av stråkar innan hela Gävle symfoniorkester bryter ut i något som skulle kunna vara temat till en brittisk storslagen dramaserie. "Håll kvar det drömska fina" hörs inspelningsproducenten Lasse Nilssons röst via en högtalare från studion, även känd som producent till Håkan Hellströms senaste album. Än så länge är det svårt att höra att detta är en tolkning av edm (electronic dance music)-duon Vigilands låt "Strangers". Speciellt eftersom låten inte släpps förrän fredag 25 januari i sin originalversion. Båda de unga killarna njuter i alla fall av det de hör.

– Vi har bara sett symfoniorkestrar och konserthus på film innan. Man svävar i väg för en stund, säger Vigilands ena halva Otto Pettersson, nersjunken i en fåtölj.

Idén kom ursprungligen från Vigilands a & r (artist & repertoire, personen som bygger en artists varumärke) Adam Salomon. Han kom på att det skulle vara en intressant kombo att låta två av skivbolaget Universals stora inom sin respektive nisch mötas. Vigiland hör till Sveriges största akter inom den moderna elektroniska dansmusiken med hits som "Shots & Squats". Peter Nordahl är välanlitad dirigent och producent med en fot inom konstmusiken och en i populärmusiken. Med GSO har han bland annat hyllat Ted Gärdestad och spelat in Sven-Bertil Taubes senaste.

Att få med GSO gick oväntat fort, så redan i november började planeringen på allvar. Ovanligt fort från idé till inspelning alltså, speciellt i orkestervärlden där framförhållningen ligger åratal framåt.

– De är pigga på nya influenser i Gävle och ser att de kan nå ut och få genomslag med ett sånt här projekt. De ligger i framkant och förutom att det är en orkester i världsklass är det bra stämning här i huset, säger Peter Nordahl.

Nordahl kommer under dagen tillsammans med Gävleorkestern spela in symfoniska remixer och fria tolkningar av "Be Your Friend" samt Vigilands genombrottslåt "UFO" från 2014. Det hela kommer resultera i någon form av samlat släpp senare i år. Kanske i ep-format, och eventuellt på vinyl.

Vigilands genombrottslåt "UFO" som nu görs i ny symfonisk version:

Sedan kan det också bli så att Vigiland i sin tur gör remixer på Peter Nordahls remixer. De har nämligen rätt att använda inspelningarna från Gävle Symfoniorkester. Så vitt vi vet är detta första gången en edm-konstellation gör musik med en symfoniorkester i Sverige. Tidigare har kanadensiska Deadmau5 och nederländska Hardwell gjort liknande samarbeten.