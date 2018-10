Går det att få vara både bög och flykting?

Redan på första sidan osäkrar Aleksander Motturi sin berättelse. Vem är det egentligen som för pennan? Är det den unga syriska filmaren, som flytt kriget till Sverige, eller är det den etablerade författaren som sugit i sig hans livsöde och gjort litteratur av det?

Aleksander Motturi tilldelades Sveriges Radios romanpris i år, ändå är han en författare som lite i skymundan kan sägas ha blivit en av de mer spännande i den svenska samtidslitteraturen. Han ser inte tillbaka på oss från lika många glansiga magasinsomslag som Jonas Hassen Khemiri.

Nyligen läste jag Elise Karlssons ”Gränsen”, som från den unga svenska kvinnan Emmas perspektiv såg på flyktingkrisens år, perioden då det svenska hjärtat öppnades och stängdes. Motturis roman sällar sig till skaran som betraktar denna omvälvande period av nutidshistorien och gör det med samma kyliga blick som Elise Karlsson.

Mot slutet skriver berättaren i ”Onåbara”:

”Det finns nog ingenting som bidrar till fördumningen så mycket som flyktingfrågan och migrationen i stort. Det är inte så konstigt. Vi, de nyanlända, antas ju inte kunna försvara oss, vi talar inte språken och alla översättningar blir formade i enlighet med en och samma mall.”

Den unga filmaren som söker asyl i Sverige är på många sätt typisk för de syriska flyktingar som kommit hit. En medelklass som har levt bekväma, innehållsrika liv och som nu, i sin nya miljö, reduceras till offret, mallen av hur en flykting ska se ut.

Filmaren ber författaren att skriva sin historia, men det är en historia där spegelbilden inte går att känna igen. Ja, han är flyktingen, men han är också så mycket mer. Men i spegelbilden är det bara offret som stirrar tillbaka.

Han har levt ett spännande liv i Mellanösterns gaykretsar, en glamourös tillvaro där glittret kanske blev till aska men ändå glittrade vackert medan det varade. Men glitter passar inte in när flyktingens historia ska skrivas.

Det är en inte särskilt smickrande läsning.

Kanske är det också så att han inte har mycket att erbjuda ens som flykting. Många har värre historier att berätta, livsöden med större potential att tränga in under det allt hårdare pansar som den läsande svenska medelklassen har kapslat in sig i.

Aleksander Motturi skärskådar en offentlighet där Annie Lööf ter sig nästan lika illa som Jimmie Åkesson, om man uttrycker det så. Den svalt välvilliga urbana medelklassen har lika svårt att se människan bakom flyktingen som rasisten som vill resa murar kring nationens gränser har.

Han skriver med en rinnande, lättillgänglig prosa som ändå förmår öppna upp lagren i texten. Mot slutet flikas det in svarta sidor där texten bryts upp som i lyrik, något som stoppar upp läsflödet och går över huvudet på mig.

Vi lär få läsa fler berättelser om dessa år då Sverige fick bekänna färg i frågor om gästfrihet och tolerans. Det är en inte särskilt smickrande läsning.

LITTERATUR

Aleksander Motturi

”Onåbara”

(Norstedts)