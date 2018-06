Ladda upp med läsning inför semestern - här är tio tips från pockethyllan

Elizabeth Strout

Mitt namn är Lucy Barton

Osentimentalt och djupt gripande om en mor-dotter-relation och en uppväxt i en familj som inte var som andra. När Lucy hamnar på sjukhus kommer hennes mamma dit och deras gemensamma historia väcks till. Kärleken finns där, även om mamman aldrig skulle säga "jag älskar dig".

Kazuo Ishiguro

Never let me go

Förra årets Nobelpristagare berättar en obehaglig historia om en internatskola med egen agenda, som kretsar kring klonade barn och organdonation. Inte alldeles lättsmält, men väl värd besväret, med sin minst sagt otäcka bild av framtiden.

Margaret Atwood

Tjänarinnans berättelse

"Under his eye". Hälsningsfrasen i skräckväldet Gilead har blivit välkänd genom tv-serien, med en lysande Elisabeth Moss i huvudrollen. Margaret Atwoods roman från 1980-talet är minst lika drabbande och obehaglig, i sin skildring av en framtida diktatur, där kvinnor betraktas som boskap.

Agneta Pleijel

Doften av en man

Lysande självbiografi, där Agneta Pleijel går tillbaka till sitt unga jag i uppföljaren till "Spådomen". I den nya boken följer hon sig själv under åren mellan 20 och 30, när hon studerar litteratur och antropologi, söker efter kärlek, får sitt första barn och rör sig mellan möjligheter och missräkningar.

Colson Whitehead

Den underjordiska järnvägen

Colson Whitehead borrar sig ner i slaveriets mörka värld i berättelsen om den underjordiska järnvägen, nätverket som hjälpte slavar att fly från sydstaterna norrut. I centrum finns den unga Cora, som har bestämt sig för att ta sig bort från slaveriet till ett annat liv.

Eli Åhman Owetz

Anna-Lisas val

Lite feel-good i Roslagsmiljö finns också med i bokhögen. "Anna-Lisas val" är sista delen i Eli Åhman Owetz serie om antikhandlaren Anna-Lisa Johansson och hennes liv i byn Söderberga. Lättsam och avkopplande läsning med en hel del retrofeeling.

Torbjörn Flygt

Flyktväg

Tät och spännande roman, som utspelar sig i ett krigshärjat land i Centraleuropa i en inte alltför avlägsen framtid. I en by på landet väcks pojken Hart en natt av att flyktingar har kommit till gården. Men vilka är de? Och vad händer när militär börjar leta efter flyktingar?

Majgull Axelsson

Ditt liv och mitt

Majgull Axelsson fortsätter utforska folkhemmets mörka sidor. I "Ditt liv och mitt" följer hon Märit, som är på väg till Norrköping för att fira sin 70-årsdag. På vägen dit stannar hon till i Lund, där hon söker sig tillbaka i spåren av en äldre bror som låstes in - och dog - på anstalten Vipeholm.

Paula Hawkins

I djupt vatten

Psykologisk thriller, som utspelar sig i en engelsk by, där en kvinna hittas död i vattnet. Hennes syster söker svar på vad som hände och dras in i en berättelse om lögner, gamla hemligheter och trasslig relationer. Starkt driv, med stänk av mystik.

Hanya Yanighara

Ett litet liv

Yanigharas tegelsten är romanen alla talat om det senaste året. "Har du inte läst den?" "Det måste du." Så nu är det dags. När semestern börjar ska jag ta mig an den omtalade berättelsen om de fyra vännerna JB, Malcolm, Willem och Jude, och deras liv i New York.