Parksex och Gävlesnackisar - Gävle Handikappteater satsar på lokalrevy - intäkter till Musikhjälpen

– Det här måste vi ändra på, bryt. Den som sitter fel får tio piskrapp.

Ulrika Hörbergs regi-instruktioner ser nog värre ut än vad de är i text, då vi ser "Gävle Skvaller" i föreningens lokaler några veckor innan premiär.

2016 var senast Gävle Handikappteater bjöd in till en större show på Centralteatern med "Fingerpullats story". Sedan dess har de spelat och föreläst massor av gånger ute på skolor, SFI, med mera. Den 8 november kommer nästa chans för den allmänna publiken att se den 21-hövdade teatergruppen, Gävles enda politiska teatergrupp enligt Lasse Ekstrand, då de ger "Gävle Skvaller".

Den är mer lokalrevy än någonsin innan och bakom ligger ett gediget researcharbete. "Fingerpullat" kretsade kring den giriga vårdkapitalisten Greger som skodde sig på funktionsnedsatta i boendet med samma namn. Och han kommer även tillbaka denna gång. Nu har han investerat i Bocken och Gävle Hamn. Flera av sketcherna är baserade på skådespelarnas egna erfarenheter.

Visste du till exempel att det verkar knullas friskt i Valls hage mittemot Skogskyrkogården? Det har Mattias Söderberg och David Skogsberg noterat under sina parkvårdsrundor där. Och sketchen som skildrar detta är även den som syns på affischen till "Gävle Skvaller".

Lokalreferenserna står som spön i backen. Flera aktuella händelser under det senaste året tas upp, varav flera hämtats från Gefle Dagblad och Arbetarbladets rapportering. Som den misstänkta u-båten i hamninloppet, GD:s granskning om Furuviksparken, Turistbyråns flytt, Åleskogs löneförhöjning och CC-Pubens död. Och likaså saker som direkt påverkar ensemblen. Ulrika Hörberg har med inspiration av sina problem med sophanteringen i Mackmyra där hon bor, skrivit in en scen om just det.

Även den nationellt uppmärksammade händelsen om 20-årige Eric Thorell tas upp. Killen med Downs syndrom som sköts ihjäl av polis.

"Hej, det är polisen, vi kan inte svara just nu, för vi är ute och skjuter en mongoloid", är en syrlig replik till traumat.

Teatern lyckas också med folkbildning. Detta i ett segment som tog sin början i att deltagarna tyckte öppettiderna till Länsmuseet var väl ogenerösa. Frågeställningen lyder: "vad gör de på museet efter klockan 18.00?".

GHK har lyckats hålla kostnaderna nere rejält då bland annat Folkets Hus bjuder på hyran och Mittmedia sponsrar med annonser. Alla intäkter kommer därmed gå direkt till Musikhjälpens initiativ som i år går till funktionshindrade i u-länder under rubriken "Alla funkar olika". Programmet sänds 10-16 december i Lund.

– Vi kände att vi ville hjälpa de våra även i andra länder och inte bara på ett lokalt plan, säger David Skogsberg.

Nästa år fyller GHK 40 år. I oktober 2019 väntar därför en gala med best of-tillbakablickar. I det digra videomaterial som spelats in under årens lopp ska det bästa sållas ut och visas offentligt på Centralteatern.

* Följ Gävle Handikappteater och Ulrika Hörbergs öppna profil på Facebook där de lägger upp filmklipp i sin nya studio bland annat.