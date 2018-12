Vackra pojkar, vackra män: George Peppard – den plågade helyllegrabben

George Peppard – den plågade helyllegrabben

Han har beskrivits som en motsägelsefull anomali. George Peppards tuffa, självsäkra och rent oförskämda sätt stod i bjärt kontrast till hans oskyldiga och pojkaktiga yttre.

En på ytan ideal helylleamerikan med bondpojkens starkt resliga och friska atletiska kropp, rågblonda hår och klarblå ögon. Men strax under fernissan av gentlemannasofistikation fanns en tvär, trotsig och vilsen själ utan en aning om var den hörde hemma i världen.

”The next big thing” kallades George Peppard efter sin stora genombrottsroll som författaren och gigolon Paul Varjak i Blake Edwards klassiska film ”Frukost på Tiffany’s” (1961). Den då 33-årige Peppard hade genom sitt osedvanligt vackra yttre, eleganta manér och överväldigande skådespeleri fått möjligheten att axla motspelarrollen mot tidens stora skådespelerska Audrey Hepburn i filmen som byggde på Truman Capotes roman med samma namn.

Peppard föddes i Detroit den 1 oktober 1928. Hans far var byggherren George Peppard den äldre och hans mor var operasångerskan Vernelle Rohrer. Efter att ha tjänstgjort som marinkårssoldat under ett par år studerade Peppard till civilingenjör och tog sin examen på Carnegie Institute of Technology i Pittsburgh 1955. Under studietiden började han också spela teater.

Peppard flyttade till New York där den konstnärligt talangfulle ingenjören blev antagen till elitutbildningen Actors Studio under ledning av den legendariske teaterpedagogen Lee Strasberg. Vid sidan av skådespelarstudierna försörjde han sig bland annat som discjockey, radiotekniker, fäktningslärare, taxichaufför och motorcykelmekaniker. Snart upptäcktes Peppard av Broadway och därefter började han spela i tv-serier och mindre filmproduktioner, bland annat mot Robert Mitchum i Vincente Minellis rosade film ”Home from the Hill” (1960), vilken öppnade dörren för större roller.

Framgången med ”Frukost på Tiffany’s” ledde till att Peppard fick en av huvudrollerna i mastodontfilmen ”Så vanns vilda västern” (1962). Filmskaparna John Ford, Henry Hathaway, George Marshall och Richard Thorpe regisserade den tillsammans i ett stjärnspäckat jätteprojekt där Peppard fick äran att spela mot giganter som John Wayne, Spencer Tracy, James Steward och Henry Fonda. Den följdes av flera storfilmer, men den orolige och plågade Peppard vantrivdes i berömmelsen och förklarade: ”Jag är en skådespelare, inte en stjärna”.

Efter ett par år med världens ögon på sig gjorde han allt färre karriärinriktade roller och medverkade i allt mindre uppmärksammade filmer. Snart hade strålkastarljuset letat sig vidare och den medelålders skådespelaren stod bortglömd kvar i mörkret.

Peppard fick under 70-talet gå tillbaka till att spela tv-serier, men gjorde även det utan större framgång. Han tog flaskan till tröst och blev allt djupare skuldsatt. Den en gång så berömde filmstjärnan hade tre barn från två olika äktenskap att försörja och tvingades nu sälja sin bil och belåna sitt hus för att kunna betala underhåll och själv överleva.

En möjlig vändning kom när han 1980 blev erbjuden en roll i den nya tv-serien ”Dynasti” (1981-1989). Men den bestämde Peppard kom inte överens med producenterna och vägrade kompromissa med sina egna konstnärliga idéer. Han fick sparken och blev ersatt av John Forsythe, en annan stjärna på dekis.

Peppard fick slutligen ett par år senare sin stora revansch genom rollen som överste John ”Hannibal” Smith i den humoristiskt actionspäckade tv-serien ”The A-Team” (1983-1987). Rollen var skriven för James Coburn, men denne tackade nej till den och Peppard fick i stället sitt livs andra stora chans.

Vid sidan av Paul Varjak är rollen som John ”Hannibal” Smith den Peppard är mest känd för och gjorde att han upptäcktes av en yngre generation beundrare. Alltid med en cigarr mellan tänderna i sitt sneda leende och frasen ”Jag älskar när en plan går i lås” på tungan, leder han en grupp elitsoldater som är på flykt efter att falskeligen anklagats för att ha begått krigsförbrytelser under Vietnamkriget.

Peppard lyckades ta sig ur spritmissbruket i slutet av 70-talet och engagerade sig därefter i att hjälpa andra alkoholister. Men under hela sitt vuxna liv hade han rökt tre paket cigaretter om dagen och 1992 fick Peppard diagnosen lungcancer.

Trots att en stor del av hans ena lunga opererades bort fortsatte Peppard att arbeta och gjorde det in i det sista. Den 8 maj 1994 dog han av lunginflammation 65 år gammal. Peppard begravdes i sin uppväxtstad Dearborn i Michigan.