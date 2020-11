Kulturministern utlovar ökat stöd – men kan inte säga när

De nya restriktionerna träder i kraft den 24 november och ska gälla i fyra veckor.

Så sent som den 22 oktober kunde kultur- och nöjesbranschen glädjas åt ett undantag för publik på exempelvis teatrar, konserter och biografer, där 300 sittande personer tilläts med ett visst avstånd mellan dem. Undantaget ligger kvar men har i praktiken ingen betydelse eftersom regionerna har hållit fast vid det lägre taket på 50 personer – som nu alltså sänks till 8 personer.

Även undantaget för restauranger med artister som underhåller matgäster tas bort. Från den 24 november blir det därmed i praktiken omöjligt att bjuda matgäster på levande musik.

Enligt Amanda Lind (MP) jobbar regeringen med att presentera ytterligare stöd till branschen.

– Vi har ju skjutit till olika typer av stöd till kulturen för att kulturlivet ska kunna ta sig igenom den här oerhört svåra perioden. Det kommer att behövas mer stöd och jag kommer att jobba för det nu.

Men hon kan inte säga när det blir aktuellt.

– Jag har ingen tid just nu, men så fort som möjligt.

Körledaren, artisten och konstnären Caroline af Ugglas är en av många inom kultur- och nöjesbranschen som påverkas av de nya restriktionerna.

– Jag är redan så pass knäckt så jag kan knappast bli mer knäckt, men jag är en positiv person. Jag går hela tiden och tror "snart så!", men alla de här tillbakadragningarna gör att man förstår att saker och ting tar längre tid, säger hon.

Katrina Mathsson på Folkets bio, som bland annat visar independentfilm på 19 orter från Luleå till Malmö, säger att dagens besked kom som en chock.

– 50 personer på en liten bio har känts hanterbart, så vi har inte varit de värst drabbade, vi har inte gigantiska salonger så det där med 300 kändes aldrig så aktuellt. Men åtta, då kan man lika gärna stänga.

Svenska Bio, landets näst största biografkedja, kommer fortsatt att hålla öppet, berättar vd Peter Fornstam. Men dagens besked gör honom bekymrad.

– Vi kommer att hålla öppet men från och med nu blir det ren förlust. När vi under september och oktober hade besökstryck så kunde vi inte ta emot det och samla i ladorna. Min familj har drivit bio i 106 år. Ska det gå om intet nu, är det här dödsryckningen?

De nya restriktionerna slår brett inom kultur- och nöjesområdet. Stockholms konserthus fattade kort efter regeringens besked beslutet att stänga sin publika verksamhet. Dramaten, som nyligen ställde in samtliga föreställningar fram till den 19 november, förlänger sin stängning.

– Fram till den 22 december kommer vi absolut inte att ha publik i huset, säger Mattias Andersson, teaterchef, och fortsätter:

– Det är en fullständig katastrof på alla plan. En fortsatt publik stängning är ju vansinnigt tråkigt för Dramaten och för hela konstformen, och för hela branschen så klart.

Även Riksteatern ställer in alla publika evenemang, säger vd Magnus Aspegren.

– Om en liten stund tar vi beslut om att ställa in resterande förställningar för året. Det är kanske 20 eller 30 som är kvar, vi har ju redan ställt in en hel del. Nu ställer vi in resten, med omedelbar verkan och tar hem ensembler som är ute, säger han.

Flera röster i kultur- och nöjesbranschen påtalar nu att sänkningen till åtta personer måste följas av nya ekonomiska stödåtgärder. En av dem är Joppe Pihlgren, vd för Svensk Live.

– Man släcker lampan för oss, och då behöver vi kompensation för att överleva, säger han.

Oskar Carlsson/TT

Miranda Sigander/TT

Klara Stefansson/TT