Laglös vispunk när Rick Titrö kommer till Ockelbo

Rick Titrö genomför under sommaren en rikstäckande turné med stopp i bland annat Göteborg, Umeå och, såklart – Sjöbacken i Ockelbo och Storberget i Torsåker. Musiken beskrivs som "folkrockig", med mycket akustiska instrument som fiol, mandolin, dragspel och banjo.

Men ute på vägarna är det gitarr och munspel som gäller. Den här gången tar han med sig sin elgitarr. "Jag hade länge trott att jag behövde en trummis för att jag skulle funka elektriskt. Men för två och ett halvt år sen kom jag in i en Billy Bragg-period och tänkte att om han kan så kan väl jag", skriver i Titrö i ett pressmeddelande.

De senaste åren han gjort omkring 100 spelningar om året, framförallt inom Sverige, men det har även ingått turer till Finland, Danmark och Norge. Debutplattan släpptes på eget bolag 2014, och nästa album är på gång. Det går under arbetsnamnet "Laglös" och spelas in i Studio 54 i Malmö där rocklubben Dad’s Dancehall - som gästades av bland annat The Clash, Ramones och Patti Smith –höll till på 1970-talet.