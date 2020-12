Lämnade Sandviken – nu är Hagelberg klar för ny klubb: "Går på magkänslan"

Under helgen stod det klart att Lee Winroth lämnar Gefle IF för Sundsvalls DFF. Nu flyttar nästa spelare från Gävle till Sundsvall.

Den här gången Amanda Hagelberg. Den här gången från Sandvikens IF.

Därmed är hon tillbaka i klubben som hon lämnade 2016.

– Det är så klart kul att vara tillbaka, säger Hagelberg.

– Jag vill spela på elitnivå och vill vara kvar i Elitettan. Jag har haft ganska nära kontakt med Per (Persson, spelartruppsansvarig i SDFF, reds. anm.) tidigare och jag vet vad de går för. Då blev det så.

Att Sandviken åkte ur Elitettan och SDFF går upp till samma nivå är en betydande faktor för valet. Häromveckan stod det klart att den 25-åriga backen lämnar Sandviken, samtidigt som SDFF tog kontakt med henne.

– De tog kontakt med mig ganska snabbt efter att vår säsong var slut. Sedan har jag haft lite tid att tänka och det känns bra att välja Sundsvall. Jag går på magkänslan och den är bra. Jag vill spela på elitnivå och eftersom Sundsvall är i Elitettan och Sandviken åkte ur så blev det Sundsvall.

Hade du stannar kvar i Sandviken om ni inte hade åkt ur?

– Det är svårt att säga. Det är klart att jag hade hoppats att Sandviken skulle vara kvar i Elitettan, men av personliga skäl trivdes jag inte med att bo i Gävle heller. Så jag var på väg hemåt för att landa lite. Sedan har jag haft lite kontakt med Per under tiden som jag har bott hemma.

Hagelberg har som sagt spelat för SDFF tidigare. Inför säsongen 2014 plockades hon in från Team Hudik. Då var hon ordinarie i division 1 under två säsonger innan speltiden blev knapp i Elitettan och hon i stället gick till Ljusdals IF.

Där blev det fyra säsonger innan hon gick till Sandviken inför årets säsong. På 21 matcher (18 från start) i Elitettan gjorde hon fyra mål.

– Jag ser bara positivt på att vara tillbaka i SDFF. Jag tycker att klubben verkar ha något bra på gång. De lägger fram spännande förutsättningar och det verkar vara mer strukturerat i föreningen nu än vad det var när jag var där för några år sedan, säger Hagelberg.

Vad vill du bidra med till laget?

– Jag är en ganska färgstark spelare. Jag bidrar med mycket positiv energi och mycket snack. Det är väl det jag bidrar med.