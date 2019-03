Så gick det i Vasaloppet: Här är de lokala resultaten – åkare för åkare

I täten handlade det mesta om Norge på herrsidan. Allra snabbast var Tore Björset Berdal som vann med tiden 4.39,15 – sämsta segrartiden sedan 2007.

På damsidan vann Britta Johansson-Norgren på tiden 4.54,24.

Bästa gästrike i herrklassen blev Johan Strid från Ockelbo SK på 120:e plats.

Här är åkarna med hemkommun i Gästrikland och Norduppland i anmälan. Saknas något namn går det bra att mejla till gavlesporten@mittmedia.se så uppdaterar vi listan.

Skidor, Vasaloppet

1) Tore Björset Berdal, (NOR), 4.39.15, 2) Stian Hoelgaard, (NOR), 4.39.26, 3) Torleif Syrstad, (NOR), 4.39.27, 4) Andreas Nygaard, (NOR), 4.39.28, 5) Tord Asle Gjerdalen, (NOR), 4.39.28, 6) Stanislav Rezác, (CZE), 4.39.28, 7) Anders Aukland, (NOR), 4.39.29, 8) Öyvind Moen Fjeld, (NOR), 4.39.29, 9) Oskar Kardin, (SWE), Östersunds SK, 4.39.29, 10) Chris André Jespersen, (NOR), 4.39.29

Vasaloppet, lokala resultat, Gästrikland och Norduppland

1-1 000:

120) Johan Strid, Ockelbo SK, 5.03.53, 164) Fredrik Wallström, Naprapat Walle SK, 5.09.06, 193) Rasmus Klintberg, Naprapat Walle SK, 5.14.40, 355) Hans Andersson, Jäderfors SK, 5.32.39, 373) Mattias Nilsson, Ockelbo sk, 5.34.25, 440) Jan Östlund, Högbo Gif /Team XC Gold, 5.42.27, 452) Ulf Tingelöf, Naprapat Walle SK, 5.43.30, 759) Mattias Svärd, Gävle SK, 6.06.49, 812) Rasmus Lunden, Gävle SK, 6.09.53, 841) Rickard Molin, Naprapat Walle SK, 6.11.09, 891) Christer Fyhr, Gävle SK, 6.13.39, 896) Carl Johan Herbst, Åf Skidklubb, 6.14.15.

1 000-2 000:

1097) Mattias Andersson, Månkarbo IF, 6.25.51, 1424) Gustav Molle Lindberg, Kungsgårdens SK, 6.42.21, 1432) Joel Kröjs, Åf Skidklubb, 6.42.35, 1522) Anders Svensson, Gävle SK, 6.44.43, 1572) Ulf Uddbäck, Gävle SK, 6.45.56, 1611) Anders Mölleberg, Valbo AIF, 6.47.48, 1618) Olof Höglin, Gävle SK, 6.47.53, 1681) Jonas Eriksson, Gävle SK, 6.50.01, 1958) Anders Rönnlund, Järbo IF, 6.59.50, 1974) Daniel Englin, Gävle SK, 7.00.29.

2157) Jonas Forslund, Gävle SK, 7.08.11, 2236) David Olsson, Österfärnebo IF, 7.10.47, 2262) Jon Åkesson, Forsa OK, 7.11.48, 2495) Emil Wikberg, Hällesällskapets Sportklubb, 7.18.31, 2502) Ulf Hedman, Valbo AIF, 7.19.00, 2665) Oskar Demby, Gävlepolisens IF, 7.23.19, 2670) Johan Lindkvist, Storviks IF, 7.23.22, 2685) Martin Myhrberg, Ockelbo SK, 7.23.59, 2720) Peter Andersson, AXA SC, 7.24.55, 2738) Niclas Axelsson, Söderfors GoIF, 7.25.28, 2895) Patrik Käll, IK Rex, 7.29.57, 2982) Christian Brink, Gävle SK, 7.31.38.

3 000-4 000:

3047) Peter Thunell, Högbo GIF, 7.33.30, 3114) Sami Maliniemi, Gävle SK, 7.35.28, 3222) Marcus Stålberg, AXA SC, 7.37.56, 3287) Nicklas Winestedt, Järbo IF, 7.39.12, 3467) Anders Björk, Hofors AIF Skid och Cykelklubb, 7.43.48, 3557) Jan Karlsson, OK Borgen, 7.46.06, 3658) Niklas Nylander, Valbo AIF, 7.49.09, 3664) Adam Hultman, Axa Sports Club, 7.49.24, 3763) Johannes Lindelöf, Högbo GIF, 7.52.22, 3788) Fredrik Olsson, Åmots SK, 7.52.52, 3942) Staffan Lövström, Månkarbo IF, 7.57.14

4 000-5 000:

4045) Ulrik Asp, Storviks IF, 7.59.21, 4054) Roger Edström, Valbo aif, 7.59.34, 4062) Jörgen Blom, Korsnäs Korpförening, 8.00.04, 4169) Krister Olsson, Valbo AIF, 8.03.10, 4395) Magnus Enbarr, Ockelbo SK, 8.09.20, 4432) Fredric Lagerström, Källbottens IK, 8.10.22, 4535) Stefan Westerbom, Atlas Copco Idrottsförening, 8.13.48, 4689) Per Österlund, Månkarbo IF, 8.18.08, 4846) Ingemar Karlsson, Gävle SK, 8.22.17, 4956) Johan Holmstedt, Söderfors GoIF, 8.25.32,

5 000-6 000:

5264) Martin Wretlind, Högbo GIF, 8.33.40, 5328) Mikael Olsson, Ockelbo SK, 8.35.16, 5340) Lars Dahlqvist, Storviks IF, 8.35.31, 5391) Jan-Olov Jonsson, Strömsbergs IF, 8.36.55, 5396) Johan Ohlström, IK Rex, 8.36.59, 5431) Johnny Björk, Ockelbo SK, 8.37.49, 5442) Johnny Nilsson, Gävle SK, 8.38.08, 5468) Stefan Schönnings, AXA SC, 8.38.35, 5527) Magnus Stål, Korsnäs Korpförening, 8.40.22, 5542) Robin Lagerström, Ockelbo SK, 8.40.40, 5640) Stefan Svärd, Gävle SK, 8.43.47, 5649) Christoffer Lundqvist, Åshammars IK, 8.44.04, 5652) Joel Silfverberg, AXA SC, 8.44.05, 5694) Karl Tirén, AXA SC, 8.45.13.

6 000-7 000:

6153) Robert Ahlberg, AXA Sports club, 8.59.30, 6173) Rickard Andreasson, Högbo GIF, 9.00.19, 6174) Torbjörn Larsson, Högbo GIF, 9.00.21, 6392) Niklas Skogh, AXA SC, 9.06.34, 6418) Göran Jonsson, Gävle SK, 9.07.42, 6430) Daniel Kraft, Högbo GIF, 9.08.09, 6606) Jonas Pettersson, Halmstad OK, 9.13.38, 6674) Anders Eklind, Gävle SK, 9.16.02, 6723) Torbjörn Jonsson, Ericsson Stockholm IK, 9.17.35, 6867) Reidar Larsson, Ockelbo SK, 9.21.57, 6903) Dag Tedenby, Gävle SK, 9.22.51, 6922) Tobias Persson, AXA SC, 9.23.15, 6943) Stefan Åsbrink, Årsunda IF, 9.23.32, 6952) Tommy Elomaa, Åf Skidklubb, 9.23.48, 6982) Mathias Gärdh, Årsunda IF, 9.24.56, 6992) Johan Wanke, Kungsgårdens SK, 9.25.02.

7 000-8 000:

7005) Johan Ahlberg, Gävle Alpina SK, 9.25.30, 7132) Sam Sjöblom, Årsunda, 9.30.32, 7275) Fredrik Åkerblom, Preem IF, 9.34.29, 7336) Hien Tran, Gävle SK, 9.36.27, 7353) Petter Gardström, IK Rex, 9.36.52, 7367) Johan Einarsson, Stadium IF, 9.37.24, 7493) Stefan Olsson, Gävle SK, 9.42.07, 7526) Markus Ryyti, OK Vallonerna, 9.42.59, 7534) Andreas Edvardsson, Handelsbankens IF, 9.43.15, 7593) Pierre Hållen, Östervåla IF, 9.45.00, 7663) John Norling, Rejlers IF, 9.47.47, 7665) Patric Strand, Vattenfalls IF Stockholm, 9.47.58, 7835) Anders Ivarsson, Årsunda IF, 9.53.01, 7864) Erik Troeng, Storviks IF, 9.54.04, 7930) Gustav Nordgaard, Högbo GIF, 9.55.49, 7996) Mikael Höglund, Norrham Hamrångebygdens Idrottsförening, 9.57.11.

8 000-9 000:

8027) Jonas Wretlind, hogbo if, 9.57.42, 8195) Peter Härmatis, Högbo GIF, 10.00.14, 8212) Reino Naatikka, Hofors AIF Skid och Cykelklubb, 10.00.31, 8595) Daniel Remstam, AXA SC, 10.16.19, 8597) Joakim Jönsson, AXA SC, 10.16.24, 8638) Erik Hedblom, Valbo AIF, 10.18.18, 8888) Anton Simonsson, Tierps IF, 10.28.34, 8895) Per Fridsjö, Strömsbergs IF, 10.29.03, 8996) Tomas Strandqvist, Gävle SK, 10.33.22.

9 000-10 000:

9026) Johan Nordin, AXA SC, 10.34.13, 9163) Magnus Larsson, Gävle SK, 10.40.18, 9190) Axel Nordh, Hållnäs, 10.41.52, 9264) Uno Brinnen, Lima IF, 10.45.16, 9443) Jan Johansson, Storviks IF, 10.54.58, 9656) Viktor Ståhl, AXA SC, 11.04.59, 9707) Magnus Elletoft, AXA SC, 11.08.22, 9837) Gustav Galanti, AXA SC, 11.15.30, 9853) Jonas Blomqvist, Gävle SK, 11.16.10

10 000-11 000:

10176) Lars-Gunnar Svangård, Årsunda IF, 11.33.31, 10473) Johan Edlund, AXA SC, 11.46.58, 10640) Ahti Laurila, AXA SC, 11.55.59, 10653) Jonathan Klaussen, UMARA, 11.58.00.

► Medaljtid Herrar Klockan: 14:58:53 / Åktid: 06:58:53

Damer

1 Britta Johansson Norgren, (SWE), Sollefteå Skidor IF, 4.54.24, 2) Lina Korsgren, (SWE), Åre Längdskidklubb, 4.58.11, 3) Katerina Smutná, (CZE), 4.58.13, 4) Kari Vikhagen Gjeitnes, (NOR), 5.02.14, 5) Maria Gräfnings, (SWE), Falun Borlänge SK, 5.03.36, 6) Astrid Öyre Slind, (NOR), 5.06.00 7 Marie Kromer, (FRA), 5.11.41, 8) Sofie Elebro, (SWE), Östersunds SK, 5.11.52, 9) Heli Heiskanen, (FIN), 5.12.26, 10) Laila Kveli, (NOR), 5.15.39.

Lokala resultat 1-1 000:

52) Elin Karlsson, OK Borgen, 6.28.27, 79) Emmy Thelberg, Valbo AIF, 6.55.16, 262) Marie Hedmanwigg, AXA SC, 8.06.58, 286) Alva Karlsson, OK Borgen, 8.14.21, 341) Elise Andersson, Österfärnebo IF, 8.30.40, 389) Caroline Casserlund, Månkarbo IF, 8.39.20, 413) Rebecca Kastemyr, Månkarbo IF, 8.44.14, 476) Mari Palm, Peab IF, 8.56.31, 485) Åsa Brolin, AXA SC, 8.58.03, 555) Kia Olofsdotter, Östervåla IF, 9.10.25, 651) Jenny Sanner Roosqvist, Gävle Skidkamrater, 9.25.09, 790) Veronica Engström, AXA SC, 9.48.11, 829) Karolina Olsson, Högbo GIF, 9.55.34, 849) Linnéa Österlund, Månkarbo IF, 9.57.09

1 000-2 000

1002) Josefine Olsson, Ockelbo SK, 10.16.59, 1003) Lisa Göransson, Ockelbo SK, 10.16.59, 1064) Sandra Asp, Åshammars IK, 10.25.59, 1087) Linn Rosen, Tierps IF, 10.28.34, 1088) Caroline Fridsjö, Strömsbergs IF, 10.29.03, 1153) Ingela Lundqvist, Åshammars IK, 10.37.23, 1174) Susanne Backman, AXA SC, 10.40.14, 1246) Pernilla Wiberg, Kramfors-Alliansen, 10.51.50, 1317) Maria Fridsjö, Strömsbergs IF, 11.01.54, 1323) Hanna Östman, Sollefteå A K, 11.02.51, 1557) Maja Jansson, Årsunda IF, 11.34.00, 1587) Ida Svedlund Ståhl, AXA SC, 11.36.53, 1701) Karin Larsson, Hedesunda IF, 11.48.54.

► Medaljtid Damer Klockan: 15:21:37 / Åktid: 07:21:37 De åkare som åker på segrartiden plus 50 procent erhåller medalj.

Preliminärt startade 14 711 deltagare i det 95:e Vasaloppet.