Längdskidor – här är resultaten från Årsunda skidspel

Årsunda skidspel bjöd på banor som inleddes med 500 meter skicross och sedan fortsatte med fristilslopp i längder beroende på åldrar.

Tävlingen genomfördes under coronarestriktioner.

ÅRSUNDA SKIDSPEL

D11–12, 2,7 km skicross: 1) Joelsson Molly, Östervåla, 06:50, 2) Zetterberg Stina, Årsunda IF +00:43, 3) Lindberg Tuva, Kungsgårdens SK, +00:44, 4) Vikblom Meja, Högbo GIF +00:45, 5) Forsberg Viola, Valbo AIF +00:53, 6) Wennberg Hanna, Gävle SK +1:01. 7) Lundgren Evelinn, Hedesunda, +1.28, 8) Westlin Amanda, Högbo GIF, +1.30, 9) Strömberg Irma, Hedesunda, +1.53, 10) Sparring Svea, Årsunda, +3.16, 11) Johansson Kajsa, Gävle SK, +6.03.

H11–12, 2,7 km skicross: 1) Brodén Melker, Östervåla IF, 7:00, 2) Ersson Philip, Jättedal, +0.06, 3) Ljunggren Ludvig, Högbo GIF, +0.08, 4) Lundberg Edvin, Kungsgården, +0:10, 5) Hedman William, Årsunda, +0.28, 6) Karlsson Emil, Östervåla, +0.30, 7) Yang Youheng, Högbo GIF, +0.32, 8) Engstrand Linus, Hedesunda, +0.36, 9) Bergfors Linus, Valbo AIF, +0.40, 10) Berglund Viktor, Kungsgården, +0.50, 11) Björkman Lukas, Månkarbo, +1.00, 12) Henriksson Gabriel, Årsunda, +1.01, 13) Strömberg Sven, Hedesunda, +1.05, 14) Hansson Kasper, Högbo GIF, +1.33, 15) Holmström Love, Kungsgården, +1.47.

D13–14, 3,3 km skicross: 1) Partanen Selma, Högbo GIF, 9.08, 2) Alicia Ivarsson, do, +0.13, 3) Tilde Vikblom, do +0.34, 4) Nyström Hanna, do, +1.38, 5) Jonason Alice, Valbo AIF; +1.40, 6) Forsslund Svea, Högbo GIF; +3.40, 7) Owén Maja, Valbo AIF; +3.50.

H13–14, 3,3 km skicross: 1) Kvistegården Leon, Högbo GIF, 8,22, 2) Mattsson Gustav, Valbo AIF; +0.37, 3) Persson Tim, Högbo GIF, +0.59, 4) Sundström Casper, do, +1.35, 5) Fahlstedt Lukas, Gävle SK, +3.09, 6) Hesselgren Kemi Alfons, Högbo GIF, +3.24, 7) Öberg Hugo, Gävle SK, +4.20, 8) Mattsson Melker, Valbo AIF; +9.53

D15–16, 6,1 km skicross: 1) Ståhlberg Felicia, Högbo GIF, 14,36, 2) Eriksson Klara, do, +0.14, 3) Backlund Anna, do, +1.01, 4) Forsman Sandra, Valbo AIF, +1.36.

H15–16, 6,1 km skicross: 1) Andersson Forsså Simon, Högbo GIF, 13.26, 2) Partanen Sixten, do,+0.15, 3) Johansen Emil, do, +1.13, 4) Ersson Andreas, Jättedal, +1.14, 5) Tunell Arvid, Högbo GIF, +2,16.