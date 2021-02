Långtidssjuka Emma Olsson Kamara känner sig misstrodd av vården: "De säger att det är ångest"

Emma Olsson Kamara känner ingen tillit till sjukvården. Det är hon inte ensam om. Hon är moderator för en Facebookgrupp med runt 3 000 medlemmar som lider av långtidscovid. Många i gruppen har liknande upplevelser som Emma Olsson Kamara. De får ångestdiagnoser från sjukvården trots att de själva är övertygade om att de lider av sviterna efter covidinfektioner. För att klara vardagen hjälpligt tar Emma Olsson Kamara astmamediciner, får hjälp med andningsövningar från en fysioterapeut och "självmedicinerar" med en mängd olika kosttillskott för att förstärka immunförsvaret.

– Kosttillskotten kostar mycket pengar men jag är desperat att få tillbaka mitt liv, bli mig själv igen och kunna leka med mina barn utan att bli sängliggande, säger Emma Olsson Kamara.

Hon är 31 år, är gift och har fyra barn mellan ett och femton år. Hon är undersköterska på Forellplans vård- och omsorgsboende i Sätra.

– Trots att jag fortfarande inte mår bra älskar jag mitt jobb, säger Emma Olsson Kamara som är van att vara aktiv både på jobbet och på fritiden.

Men i april förra året förändrades allt. Då var hon föräldraledig med minstingen och familjen var försiktig med alla icke nödvändiga kontakter. Nästan all mat beställdes på nätet. Men i samband med ett kompletteringsköp i en butik satt personen i kassan och hostade kraftigt. Fyra, fem dagar senare insjuknade Emma Olsson Kamara i 40 graders feber med frossa, hosta, en extrem trötthet, muskelvärk, en brännande känsla i kroppen och huvudvärk som inga smärtlindrande preparat rådde på.

– När jag vaknade en morgon kändes det som om jag skulle kvävas, som om någon satt på bröstet.

Då åkte Emma Olsson Kamara till akuten på uppmaning av 1177 med symptom som feber, muskelvärk, frossa, trötthet och de svåra problemen med andningen. Det visade sig att syresättningen var ok liksom EKG även om pulsen var hög.

– De frågade om jag läste nyheter och kollade mycket på sociala medier. Sedan sa de att alla är lite oroliga nu och att de trodde att jag hade ångest. Men jag vet att det inte var ångest, säger Emma Olsson Kamara som inte fick ta ett covidtest då.

Istället blev hon hemskickad med rådet att ta några Alvedon om febern skulle stiga.

– Jag kände mig maktlös, varken sedd eller trodd av personalen.

Efter ytterligare några dagar blev tre av barnen också sjuka men relativt lindrigt. När hennes egen sjukdom inte släppte taget, utan snarare försämrades med brännande känsla i musklerna, feber och illamående, togs slutligen ett covidtest. Det var negativt.

– Min man och dotter fick leda mig in på toa, jag kunde inte ta mig dit själv. Jag var helt borta och levde på vatten och fruktsoppa i två, tre veckor.

Efter sju veckor av sjukdom skickades Emma Olsson Kamara till akuten via hälsocentralen. Då hade hon en puls på 150 efter att ha gått bara några meter. EKG visade att hjärtat var påverkat men röntgen visade inga fel.

– Jag kände mig lättad men orolig och rädd över vad det var för fel i kroppen. De sa att jag troligen hade haft covid.

Under sommaren fortsatte symptomen att komma och gå, inklusive svår trötthet och andningsbesvär. Emma Olsson Kamara medicineras med luftrörsvidgande läkemedel och har tagit flera tuffa kortisonkurer eftersom vården trodde att hon utvecklat astma. En av hennes läkarkontakter på vårdcentralen var övertygad om att hon led av sviterna efter en covidinfektion. Han trodde inte på ångestdiagnosen.

– Han är den ende som har tagit sig tid att lyssna, säger Emma Olsson Kamara som började jobba heltid i oktober eftersom hon mådde ganska bra under en period.

Men den svåra tröttheten kom tillbaka i skov liksom andnöden som återigen kunde väcka henne på nätterna.

– Ibland har det känts som om jag ska dö av kvävning. Jag blir så ledsen över att jag aldrig blir bra. Jag vill få tillbaka mitt liv. Är jag aktiv ena dagen kan jag bli sängliggande dagen efter, säger Emma Olsson Kamara som senare fick en annan läkare på vårdcentralen.

Läkaren ville ändra hennes diagnos och sätta in KBT-terapi för att utesluta att det är ångest som orsakar Emma Olsson Kamaras alla symptom. Det innebär att hon en gång i veckan får svara på ett formulär via nätet om hur hon mår plus att hon har samtalskontakt en gång i månaden med en psykolog. Det ger inte mycket anser hon.

– Hon frågar mest hur det är med tröttheten och sömnen. Det enda som terapin har hjälpt mig med hittills är en andningsövning, allt annat är bortkastad tid, säger Emma Olsson Kamara som nu jobbar 75 procent inom äldreomsorgen.

Det går hyfsat tack vare många pauser, lågt tempo och stöd från både arbetskamrater och chefer.

– Jag jobbar på en underbar arbetsplats. Men ingen som ser mig kan tro hur dåligt jag mår, att varje dag är en kamp. Jag har en ständig oro över min framtid, ingen vill ju leva så här, säger Emma Olsson Kamara.

Emma Olsson Kamara

Ålder: 31 år.

Gör: Undersköterska på Forellplans vård- och omsorgsboende i Sätra.

Bor: I Sätra, Gävle.

Familj: Man och fyra barn i åldrarna ett, fem, nio och 15 år.