Långtradarthriller på is eller mörkrets hjärta utan mörker?

"Jungle cruise"

Premiär: 30 juli 2021 på bio och Disney Plus premium

I rollerna: Emily Blunt, Dwayne Johnson, Paul Giamatti med flera.

Regi: Jaume Collet-Serra

Zombie-conquistadorer, datoranimerade reptiler i överflöd och en ond tysk prins. Det blir en vild men tom åktur när ytterligare en Disneyland-attraktion förvandlas till matinéäventyr.

Under första världskriget ger sig den brittiska forskaren Lily Houghton (Emily Blunt) ut på en farlig resa längs Amazonfloden för att leta efter Livets träd. Enligt legenden kan dess blomblad bota alla sorters sjukdomar och revolutionera läkekonsten. Frank Wolff (en ordvitsande Dwayne "The Rock" Johnson) blir Houghtons guide. Wolff är en skuldsatt skeppare med en tunga av guld (och en tam leopard) som bär på ett mysterium. Med på färden kommer också Lilys mesige bror MacGregor (Jack Whitehall) som funkar som comic relief.

I en djungel full av reptiler och hotfulla infödingar blir åkturen än mer komplicerad då Prins Joakim, en tysk prins i ubåt, dyker upp. Han vill förstås erövra det magiska trädet själv och för att få hjälp lyckas han återuppliva den gamle conquistadoren Aguirre i en övernaturlig vändning.

"Jungle cruise" är som en "Mörkrets hjärta" utan faktiskt mörker, där hoten om fara marknadsförs hårt men aldrig riktigt införlivas.

Trots svagheterna går det inte att helt och hållet avfärda "Jungle cruise". Matinéstämningen är på topp särskilt under filmens första halva och gnabbet mellan Blunt och Johnson för stundtals tankarna till en mer barntillvänd "Indiana Jones". Lily och Franks samspel är i princip det enda mänskliga inslaget i en annars totalt datoranimerad skapelse. Även om Franks skämt om att han aldrig sett en kvinna i långbyxor mjölkas frustrerande torrt.

Det är ändå något med alla överdrivna brittiska dialekter och överspelande skurkar som gör "Jungle cruise" mer uthärdlig än den kanske förtjänar.

Filmen är dock minst en halvtimme för lång. Det kan bero på att förlagan inte är en bok eller en gammal film utan liksom "Pirates of the Caribbean" först var en åktur på Disneyland. Man får känslan av att varje del i attraktionen tillägnats sitt eget parti i filmen utan större omsorg för mediet. Ibland blir man helt enkelt lite yr i skallen.

Kristoffer Viita/TT

***

"The ice road"

Premiär: 30 juli 2021

I rollerna: Liam Neeson, Benjamin Walker, Laurence Fishburne, Amber Midthunder med flera.

Regi: Jonathan Hensleigh

Skådespelaren Liam Neeson har blivit en egen genre. Långtradarthrillern "The ice road" är en av de bättre filmerna i hans eviga serie av lättglömd pappa-action.

Uppe i norra Kanada sker ett mystiskt ras i en diamantgruva. Gruvarbetarna blir instängda och luften försvinner snabbt. Det enda som kan rädda dem är tungt maskineri som måste fraktas över livsfarliga isvägar. Mannen som får uppdraget heter Mike McCann, en utbränd långtradarchaffis som precis fått sparken från sitt vanliga jobb efter att han försvarat sin mentalt funktionsvarierade bror.

McCann reser i karavan tillsammans med ett brokigt gäng chaffisar – med en nymuckad ung tjej och en mesig försäkringsagent som jokrar i leken. Ganska snabbt uppdagas det att räddningsuppdraget är en del av en komplott initierad av ett ondskefullt företag som håller i trådarna för att i casha in stort på "olyckan".

Det betyder förstås att lastbilskaravanen också råkar ut för en och annan "olycka".

En del filmer kan bära på känslan av att man har sett dem förut. Det är inte nödvändigtvis en negativ kvalitet. Liam Neeson gör här åtminstone en roll som inte liknar "laglös rättsskipare" i stil med "Taken"-serien.

"The ice road" påminner mer om – både till temperatur och upplägg – "The grey" (2011), där Neeson och ett gäng tjuvskyttar jagas av vargar över ett oförlåtande vinterlandskap. Kanske passar hans fejs helt enkelt bäst när orosrynkorna kompletteras av ett väderbitet uttryck.

Tung last på bräckligt underlag i snöoväder, dessutom i kamp mot klockan, är tydliga spänningshöjare som driver "The ice road" i mål utan att den blir tråkig.

Actionsekvenserna på de vidsträckta islandskapen är mäktiga att uppleva på stor duk, kanske lite extra om man själv har kört ett tungt fordon över en is. Ändå hade "The ice road" premiär direkt på Netflix i USA, och tyvärr har filmen en eftersmak av tv-film som mot slutet är svår att ignorera. Bristen på originalitet, med klichéartade företagsskurkar och halvhjärtade biljakter, sliter på tålamodet.

Kristoffer Viita/TT

***

"Summer of soul"

Premiär: 30 juli 2021 på Disney Plus

Regi: Ahmir "Questlove" Thompson

Speltid: 1 timme 58 minuter

Ingen ville visa konsertfilmen från Harlem Cultural Festival 1969 som legat i en källare i 50 år – nu kommer materialet i lyxig dokumentärförpackning i Disney Plus "Summer of soul".

Konsertfilmssommaren fortsätter. Efter HBO:s eminenta dokumentär om Woodstock 99, som hade premiär för några veckor sedan, är det dags för Disney Plus att grotta ned sig i en historisk gömd musikskatt. Det är en mild bromsmedicin för alla som länge lidit av att inte kunna samlas för att lyssna på musik som faktiskt betyder något. Tyvärr lär inte mycket toppa Harlem Cultural Festival 1969, åtminstone inte för den som är ett fan av den föregående soul-generationen.

"Summer of soul" berättar historien om den osannolika festivalen som ägde rum i Harlem samma sommar som det första Woodstock, men som knappt uppmärksammades av medierna. Runt 300 000 personer, mestadels svarta som flyttat till New York från alla delar av världen, samlades i Mt Morris Park för ett evenemang som var gratis. Svarta Pantrarna skötte säkerheten och programmet bjöd på Stevie Wonder, Mahalia Jackson, The Chambers Brothers, Nina Simone och Sly and the Family Stone för att nämna ett fåtal.

Alla artister var vid tidpunkten i kreativ toppform och utgjorde en kavalkad av tidens största namn inom jazz, blues och gospel.

"Summer of soul" är inte bara en konsertfilm. Regissören Ahmir "Questlove" Thompson kopplar ihop musiken med kulturen. Det var en sommar när modet och musiken förändrades, och revolutionen låg i luften. Morden på John F Kennedy, Malcolm X och Martin Luther King fanns i färskt minne, något som skildras i en känslosam minnesstund under festivalen.

"Vi höll på att skapa en ny värld" är en känsla som formuleras av nästan alla inblandade. Och idén om att allt var möjligt smittar av sig, innan dokumentären påminner om hur månlandningen blev en mediecirkus samtidigt som många svarta amerikaner levde i svält i segregerade ghetton. En deppig och ofrivillig parallell till hur segregationen av svarta fortsätter i vår tid, samtidigt som miljardärer som Jeff Bezos åker på minisemester till rymden.

Kanske är det därför "Summer of soul" tappar kraft av sin idealistiska blick på dåtidens uppror. Filmen drömmer tillbaka till en tid när allt var i förändring, men har premiär i en tid där utvecklingen verkar stå still.

"Summer of soul" bäddar därmed in sig lite för bekvämt i en filt av gospelromantik och revolutionsnostalgi utan att direkt erbjuda någon dramatik. Att festivalen ens genomfördes är ett smärre mirakel, men hur det gick till avhandlas lite väl snabbt. "Summer of soul" svänger hårt och är oumbärlig för en viss målgrupp, men når inte den mästerliga nivå som många kritiker velat göra gällande.

Kristoffer Viita/TT