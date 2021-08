Länsförsäkringar Gävleborg: "Snart lika många anmälningar som under ett halvår"

Försäkringsbolagen uppmanar alla drabbade att omgående anmäla vattenskador via nätet.

Länsförsäkringar Gävleborg har hittills fått in över 800 anmälningar.

– Vi vet att det inte kommer att stoppa där utan tror att vi kommer landa på över 1 000 anmälningar. Det betyder att vi snart är uppe i lika många skadeanmälningar som vi normalt tar emot under ett halvår, säger Lena Bogren, kommunikationsansvarig på Länsförsäkringar Gävleborg.

Hon fortsätter:

– Många kunder förstår läget, har tålamod och vi hör om ett fantastiskt engagemang för att hjälpa varandra i drabbade hem, kvarter och verksamheter.

Folksam hade på torsdagsmorgonen fått in en bra bit över 300 anmälningar från Gävleområdet och siffrorna väntas stiga.

– Alla skador är inte översvämmade villor utan kunder har ringt om takläckage, skadad lösegendom och bilar. Dock är översvämmade villakällare den vanligaste typen av anmälningar, säger Marie Elfstrand, pressansvarig på Folksam.

På onsdagskvällen hade Trygg Hansa 434 registrerade skador, av dessa var 52 företagsskador samt några motorskador.

– Vi förväntar oss en ytterligare mängd skador som registreras i dag och framåt. Vi gör en uppdatering varje kväll, säger Håkan Franzén, försäkringsexpert på Trygg Hansa, på torsdagsmorgonen.

På onsdagseftermiddagen hade If Skadeförsäkring fått in över 200 anmälningar om vattenskador i Gävle, främst i källare. Bolaget hade under onsdagen tre timmars telefonkö, enligt skadechefen Jenny Rudslätt.