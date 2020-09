Larry Forsberg: Jag har inga åsikter kvar

Jag kan se en politisk debatt mellan två motståndare som tycker diametralt olika och hålla med båda. Ännu vanligare är det att jag inte håller med någon av dem. Jag bekänner mig inte till några ismer längre. Jag har ingen klar moralisk eller etisk ståndpunkt. Jag bara går omkring och finns.

Det har inte alltid varit så. Tvärtom, när jag var yngre hade jag åsikter om precis allt. Raggare var elaka. Hårdrockare var korkade. Alla som hade bra betyg i matematik var tråkmånsar. Fotbollsspelare var enkelspåriga. Föräldragenerationen hade usel klädsmak. Valbobor var lantisar, och kom man från Villastan eller Fridhem var man en stropp. Alla som inte höll med mig fattade ingenting. Och gränserna var stenhårt bevakade. Det fanns inga nyanser, ingen åsiktskorridor. Antingen var något fantastiskt bra eller så var det värdelöst. Och den tydligaste markören för min del var musiksmaken. För mig och mina polare (de få jämnåriga som inte stupade på något av kriterierna ovan) var det syntpop och depprock som gällde. The Cure. Depeche Mode. Echo And The Bunnymen. Det var fantastiskt bra musik. Mamma och pappas generation lyssnade på Johnny Cash, Burt Bacharach och Frank Sinatra. Det var värdelöst.

En av de första sprickorna i mitt åsiktspansar kom när sångaren från Echo And The Bunnymen spelade in ”September Song”, en låt som bland annat just Frank Sinatra tidigare spelat in. Plötsligt stod Larry Forsberg, 19 år, inför ett svårt och jobbigt dilemma. Låten var ju fantastiskt bra. Hur skulle man hantera detta? Och sedan kom chockupplevelserna på rad. Jag sommarjobbade med en jättetrevlig raggare. Pappa köpte ett par supersnygga byxor. Jag blev kär i en tjej från Fridhem. En hårdrockare hjälpte mig med tyska-läxan.

Och så påbörjade jag den mentala resa som lett till att jag idag ryggar tillbaks och hör varningsklockor ringa när någon säger sig veta Sanningen. Jag tror inte ens på Sanningen längre (med undantag för vissa självklarheter som att jorden är rund och att vattnet i en isvak har en avkylande effekt). Nu ser jag absolut inte min åsiktslöshet som en brist eller ens ett problem. Tvärtom. Det är ganska skönt att inte ha en ideologisk hemvist. Jag är varken med i Facebook-gruppen ”Vi som stöttar Tegnell” eller ”Vi som vill störta Tegnell”. Jag har jättesvårt för att vara smakråd när Miss Bomhus ska köpa nya kläder eftersom alla tröjor ju är vackra på sitt sätt, och vem är jag att avgöra vilket sätt som är rätt för en tröja att vara vacker på? Så jag har slutat tycka. Men det är klart, skulle du fråga mig vilken som är världens sämsta låt så vet jag i alla fall vad jag skulle svara.

Larry Forsberg

Låtskrivare och radiopratare