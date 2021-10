Larry Forsberg: Kanske dags att TV4 tar över

Och vad gäller de övriga pristagarna får man väl vara glad om man tror att man kanske åtminstone delvis förstår något av vad de pysslat med.

Nej, någon folkfest är det som sagt inte. Vilket är lite synd. Inte minst i dessa pandemitider skulle vi behöva något mer än Melodifestivalen och Jul Med Ernst att samlas kring. Kanske är det dags att låta TV4 ta över hela köret? De vet ju hur man skapar dramatik av de mest odramatiska företeelser. Kanske har de det som krävs för att skapa ett folkligt engagemang kring Nobelpriset.

Jag kan se det framför mig. Efter en snygg och modern vinjett zoomar kameran in på David Helenius och Pernilla Wahlgren, som tillsammans leder oss genom programmet. Efter några lustiga öppningsfraser påminner Pernilla oss om att det givetvis är vi tittare som bestämmer, och TV-skärmen fylls av det telefonnummer vi ska skicka SMS till för att rösta på vår favorit-kemist. För spänningens skull har man också en expertjury, bestående av (förslagsvis) Peg Parnevik, Arga Snickaren, Anders Bagge och Mat-Tina. Framför dem står åtta nervösa kemister som – i tur och ordning – så klatschigt som möjligt ska pitcha sin forskning till juryn. Kameran går riktigt nära nu, och vi ser svettdropparna i de lärdes pannor medan jurymedlemmarna till synes oberörda lyssnar. I några sekunder, alltså. Sedan avbryter Bagge med att citera Per Gessle – ”Don’t bore us, get to the chorus” – och hoppas kemisten lyckas bättre nästa gång. Sedan blir det reklampaus.

Efter reklamen bjuds vi på några tillbakablickar där kemisterna filmats i sin naturliga hemmiljö. Där utför de sina experiment och håller föreläsningar (jag måste medge att jag har rätt dålig koll på hur en kemists vardag ser ut). Hursomhelst, när alla kemister förklarat sin forskning för juryn tittar Daniel Helenius rakt in i kameran och påminner oss igen om hur viktigt det är att vi röstar, så att rätt kemist vinner. Och efter ännu mer reklam och nyheter har vi till sist en vinnande kemist.

Vinsten innebär att kemisten nu är klar för den stora Nobelfestivalen (som presenteras i samarbete med Lidl, Citroën och Svenska Spel). Där bjuds på en meny som skapats i en egen parallell programserie (”Hela Sverige Bakar Nobel-Special”). Där bjuds också på ett småroligt tal av karaktären Ove från Solsidan, och ett potpurri av Måns Zelmerlöfs största hits och…

Nej. Det låter inte så kul det heller, faktiskt. Kanske ska vi trots allt vara nöjda med att det fortfarande finns en bastiljon kvar där en författare som ingen har läst kan bli utsedd till världens bästa.

Larry Forsberg

Låtskrivare och radiopratare