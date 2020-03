Lars vision om Gävles egna Walk of fame blir verklighet: "Perfekt när man vandrar från stationen"

Just nu kan Gävleborna nominera sina kandidater till stadens egna Walk of fame som kommer pryda nya Drottninggatan till hösten. Förmodligen hade det inte blivit verklighet om inte Lars Palm hade skickat in sitt medborgarförslag efter en resa till USA.

– Många butiker lägger ju ner längs Drottninggatan så jag kom på det här för att väcka liv i den igen. Vi har så många kända profiler och så det är ju perfekt att ha den här attraktionen när man vandrar från stationen, säger idéskaparen.

2017 intervjuades Lars av tidningen angående medborgarförslaget men efteråt handlade det mesta om en felsägning. På frågan om vilken person han själv skulle vilja se på Walk of fame kom svaret från grannkommunen.

– Jag skulle säga Thomas Di Leva men sa Tomas Ledin och det blev ett himla liv på Facebook i anknytning till det reportaget. Det var inbitna Gävlebor som skapade debatt och som såklart inte ville blanda in andra kommuners profiler i Gävles Walk of fame.

Reglerna för nomineringen säger att personen ska ha haft historisk betydelse för Gävle som plats eller för en verksamhet från staden. Fiktiva karaktärer eller djur får inte nomineras. Lars Palm hade först en tanke på att Gävlebocken eller en Ahlgrens bil skulle kunna få en plats.

– Det kan ju vara profiler de också. Gävlebocken har ju sin egen profil redan med övergångsställen och så vidare så det kan man ju ha överseende med. Jag förstår att det är ont om plats också och då är det rimligt att inte ta med fiktiva figurer.

Vilka profiler vill du nominera?

– Thomas Di Leva, Rolf Lassgård och Regina Lund. Det är säkert fler som kommer nominera dem.

► LÄS ÄVEN: Han vill ha en Walk of Fame i Gävle: "Tomas Ledin är given"

Faktum är att Lars Palm bidragit till fler byggen i staden. I slutet av 90-talet tyckte han och fler engagerade i innebandy att det saknades en bra hall. Han lämnade in ett medborgarförslag den gången också och 2002 stod Nynäshallen färdigbyggd.

– Ja, det är ju två av två nu då. Inget av mina förslag har inte antagits så man kan väl säga maximal utdelning.

Kanske du själv borde nämnas vid Walk of fame?

– Haha, ja precis. En namnlapp kanske där det står "grundaren av...". Projektledaren skulle höra av sig till mig, det vore intressant att höra lite över en kopp kaffe, säger Lars Palm.

Anna-Karin Gävert, landskapsarkitekt vid kommunen, säger att de kommer ta kontakt med Lars framöver. Hon är ansvarig för utformningen av projektet.

– Förhoppningsvis kommer det ge en ökad stolthetskänsla hos Gävleborna. Det blir en delaktighet i och med att man kommer kunna spegla sig med kändisarna.

Walk of fame kommer bestå av två meter höga ramar med spegelglas med siluetter av de utvalda Gävleprofilerna. De kommer placeras vid Centralplan där Drottninggatan inleds. Nomineringen pågår till 15 mars och sedan kommer en jury välja ut de sjutton personer som ska vara med.

– Förhoppningen är att vi får avtäcka det här i samband med invigningen för hela Drottninggatan i höst.

Även samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Olsson (S) är spänd av förväntan.

– Det blir ett sätt att välkomna folk som besöker staden men också en anledning för Gävleborna att få sträcka på ryggen och vara stolt över de profiler som kommer härifrån.

Vem hade du själv valt in?

– Det vill jag nog inte vara med och påverka utan vi har en nomineringsprocess där en jury sedan ska välja ut. Så jag håller det nog lite hemligt för mig själv just nu.

Men när nämnden röstade igenom medborgarförslaget i november 2017 röstade Daniel Olsson och den dåvarande minoriteten nej till förslaget. Eftersom allianspartierna hade majoritet gick förslaget igenom.

– Det var där och då som vi inte tyckte det var rätt tidpunkt att genomföra det här förslaget men nu tycker vi absolut det. I den utformning det är nu tycker vi att det är ett bra förslag.

► Här kan du nominera din kandidat

► Se när Lars Palm berättar om sin vision i ett klipp från 2017 nedan