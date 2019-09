Läsartext: Fina insatser av Gävleorienterare i Kalmar

Tidigare i år har Patrik vunnit O-ringen och tagit en silvermedalj på SM. I Kalmar följde han upp med två tredjeplatser. Båda dagarna gick segern till Viktor Larsson Ärla IF. Viktor som är en mycket duktig fotorienterare och även duktig cyklist är den stora MTBO giganten (på herrsidan) i Sverige just nu.

I den totala cupen tog Patrik Svedberg en mycket fin tredjeplats. Totalsegrare blev Viktor Larsson och tvåa blev Marcus Wadell Ulricehamns OK. Marcus tog även andraplatsen båda dagarna vid avslutningen i Kalmar. Elva deltävlingar har genomförts och de åtta bästa resultaten räknades in i cupen. I D21 klassen gick totalsegern till Linn Bylars Forsa OK. I H17-20 placerade sig Isak Berggren, Gävle OK, på en fin sjundeplats i totalen.

Karl Olof Borg/Läsartext