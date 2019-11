Läsartext: Gefle freestyles åkare möter världseliten i säsongspremiären

Hela svenska landslaget är på plats men även landslag från 15 andra nationer, det vill säga stora delar av världseliten. Totalt är det hela 55 damer och 90 herrar som kommer till start och det är därmed en tävling nästan i världscupnivå konkurrensmässigt.

De två landslagsåkarna från Gefle freestyle, Frida Lundblad och My Bjerkman, har tränat med landslaget på läger i Norge, Schweiz och under den senaste månaden i Idre. My som vann Europacupen i fjol och åker sin första säsong i landslaget ser fram mot att tävla mot de bästa i världen och se hur formen är.

Träningen har gått bra under försäsongen och både åkning och volter sitter bättre i år än i fjol. Nu får vi se hur långt det räcker mot bland annat världsmästarinnan Perrine Laffont från Frankrike. Frida Lundblad, som är åter efter skada under fjolårssäsongen, har kommit tillbaka och är i bra form. Men Frida väljer att ta bort en skruv i knät efter skadan för att bli 100 procent bra under resten av säsongen och missar därför tävlingarna innan jul.

Hanna Hansson vann Svenska cupen i fjol och hade flera finalplatser i Europacupen. Ture Johansson vann också svenska cupen och åkte väldigt bra på SM, så kapaciteten finns där. Erik Flodman var i final på någon tävling i Europacupen i fjol och har åkt bra på träningen inför säsongen. Alla dessa tre åkare har fått vara med på delar av landslagets träningsläger samt har tränat mycket med klubben på snö i Idre och är väl redo för den tidiga säsongspremiären.

Tävlingarna är viktiga ur rankingsynpunkt och är en del inför framtida uttagningar till Europacup- och världscuptävlingar. Världscupfinalen kommer att gå i Idre där det finns extra platser för de svenska åkarna. Även ungdomsåkaren Hugo Frank från Gefle kommer till start och det blir hans första tävling med ett internationellt motstånd, så det blir en intressant start.

Jonas Lundblad/Läsartext