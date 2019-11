Läsartext: Irrawaddy ohotad på lunchen

– Nu fick han löpa på i ett hårt tempo och jag tror att han fungerar bäst då, tillade hon efter segern på 1.13,1a/1 640 meter.

Simon Wall-tränade Silver Jossan imponerade åter när hon vann för Peter Eriksson. Peter körde till ledningen mitt i första kurvan och när motbudet Brenne Bitti kom upp utvändigt i sista kurvan, fanns det gott om krafter kvar för att sticka undan och vinna på 1.26,5/1 640 meter.

– Det är sällan man får köra sådana här kallblod, sade Peter.

– Hon har en otrolig teknik och är så snabb, fortsatte han efter hästens sjunde årsseger i nionde starten.

I V4-inledningen löste det sig bra för favoriten Alvena Warrior och Kaj Widell. I ett lopp som kördes i högt tempo började han invändigt för att glida ut i femte ytter och sedan fick han draghjälp när han ställde på varvet från mål och kunde avgöra säkert på 1.13,9a/2 140 meter.

– Idag körde de loppet i halsen på oss så det kändes tryggt i sista sväng, menade Kaj.

Favoritseger blev det även i V4-avslutningen som Per Lennartsson dirigerade från start till mål med Hazard Boko.

– Han kändes jättefin. Jag petade på honom i sista sväng och sedan vek jag tillbaka spöet på upploppet och tyckte att vi kunde promenera i mål och det tyckte han också, men det var mycket krafter kvar, sade Per.

I ett tvååringslopp blev det ett rafflande upplopp. Sign Me Up Town ledde länge, men fick först ge sig för Super Class C.H., som i sin tur åkte dit på mållinjen mot knappe favoriten, Svante Båth-tränade First Class U.M. och Ulf Ohlsson som avslutade vasst efter att backats loss.

MATS PERSSON/Läsartext