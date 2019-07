Läsartext: Samarbete mellan generationer i bangolf

Den relativt nybildade Stenebergs Ungdoms Ideella Förening (SUIF) tog i vintras kontakt med Lions Club Gävle Norra med en förfrågan om ekonomiskt stöd för sin ungdomsfotboll.

– Ansökan var så detaljerad och välskriven att vi sa till oss själva det här låter för bra för att vara sant, säger Lionklubbens nytillträdde president Lasse Lindahl.

Tidigare presidenten Inger Ahlqvist berättar att klubben sedan länge lokalt inriktat sig på stöd till barn och ungdom i Gävle. Det har mest handlat om att arrangera kurser för lärare i Sätra skolområde i Lions etablerade värdegrundprogam "Lions Quest Tillsammans" och stöd till särgrundskolan och särgymnasiet med såväl materiel som stipendium.

Kontakten ledde till att representanter för Lions Gävle Norra träffade ordföranden och sekreteraren i SUIF och fick veta mera om föreningens koncept ”Först skola – sedan fotboll”. Dessutom har man förberett både läxhjälp och för dem som verkligen visar framfötterna i såväl studier som fotboll erbjuds hjälp att söka sportstipendium hos organisationen Easy Go to USA för fortsatta studier.

Efter att ordförande Zack Senghore och sekrterare Minne Hägglund besökt Lions klubbmöte och presenterat verksamheten fick man ett ekonomiskt stöd om 10 000 kronor för anskaffning av utrustning.

Under fotbollens sommaruppehåll bjöd Lions in SUIF till en teambuildingdag på Lions bangolfbana i Stenebergsparken. Fyra omgångar av 5-10 fotbollskillar med ledare fick under dagen en instruktion i fokus och koncentration som behövs för bangolf och därefter pröva på att spela.

Lions bangolfansvarige Bruno Ahlqvist inledde varje instruktion med att göra ett test som hockeytränaren Curre Lindström för länge sedan använde på Tre Kronor-spelarna. Han visade en målvakt i sin målbur och frågade "Vad ser du?" Nästan alla spelare ser målvakten/hindret när de borde se möjligheten det vill säga nätmaskorna i målburen, utom Stefan ”Skuggan” Nilsson som direkt svarade: Jag sätter den i krysset!

Bruno påpekade att redan på bana 1 i Stenebergsparken finns det fyra ”målvakter” i form av trälådor innan du når målet/hålet i slutet av banan.

Till hösten planerar Lions att erbjuda föräldrar och ledare i SUIF en kurs i värdegrundsprogrammet ”Tillsammans”. Ett sant samarbete mellan generationerna, då det får plats en föräldrageneration mellan fotbollsgrabbarna och de flesta av Lions medlemmar.

Bruno Ahlqvist