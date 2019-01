Besök av Rapatac på IW-dagen i Sandviken

Den 10 januari firas varje år över hela världen den internationella Inner Wheel-dagen. Den dagen för nästan hundra år sedan, 1924, bildades den första Inner Wheel-klubben i England. I Sverige startades den första klubben i Filipstad för 70 år sedan. I dag är Inner Wheel ett av världens största nätverk för kvinnor.

Vid årets firande med IW-klubben i Sandviken på Kanalgården medverkade Moussa N´Diaye som berättade om sin fängslande livsresa och om det stora Rapatac-projektet för ungdomar i Sandviken. Huvudsponsorer är de Göranssonska stiftelserna och Sandvik AB. Byggnationen av aktivitetslokalerna i centrum pågår för fullt. Den nya mötesplatsen kommer att kunna erbjuda en mängd olika aktiviteter inom teknik, kultur och media, fysisk aktivitet, miljö och hållbarhet, sociala aktiviteter och mycket mera. Inga ungdomar ska lämnas utanför, berättade Moussa.

Under kvällen underhöll även Valter och Karl från Kanalkyrkans gosskör.

Text: Kerstin Jonson