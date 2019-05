Kultur- och aktivitetsdag i 100-åriga Marma Folkets hus

En av Nord-Upplands stora skalder, konstnär och folklivsskildrare Knut Holmström från Marma, 1908-95, presenterades med en tidigare sällan visad träskulptur ”Bygden” samt målningar av människor (flottningsarbetet) och natur.

Roger Larsson, född 1943, före detta telearbetare, men sedan 20 år konstnär på heltid, och elev hos den kände Karlholmskonstnären Agne Söderberg presenterades med några tavlor från Dalälven mellan Marmaby och Untra.

Ture Dahlö, 1895-1970, från Stockholm, även representerad på Nationalmuseum, och under 25 somrar boende på Pensionat Kronsäter i Marma visades med målningar från Dalälvsstranden i Marma, berömda istidskalvningsplatsen Hålgryte samt Sädesskylar i Marmaby.

Fredrik Holst Pettersson,1873-1944, presenterades av sonsonen Bosse Pettersson och sonhustrun Gudrun, samt många tavlor. De mest kända och spridda målningarna av Fredrik Holst Pettersson var från olika gårdar, Västlands Kyrka, Karlholmsbruk, Templet i Engelska Parken i Söderfors, Turisthotellet i Älvkarleby (byggt i slutet av 1800-talet), MonaLisa samt skärgårds- och djurmotiv. De efterlevande har samlat ihop ett 40-tal av den omtyckte förfaderns konstverk.

Dagen avslutades med visning av ”Livet på Pensionat Kronsäter”. Huvudpersonen Dagmar bodde sina första 20 år med sin mor Birgit på Pensionatet, som drevs av henne under nära 30 år till år 1967, och var centralpunkten för många högtider vid födelsedagar, bröllop och begravningar. Många av svenska försvarets ”fältartister” som exempelvis Anders Börje och Ulla Sallert bodde på Pensionatet under uppdragen att sjunga för soldaterna på Marma skjutfält under beredskapsåren och även därefter.

Dagmar kåserade mycket uppskattat om möten med folk från hela Sverige samt all duktig personal från Nord-Uppland och sommararbetande ungdomar från Finland och Österrike, som också ville lära sig svenska språket – och blev goda vänner för framtiden. Konserter med Skutskärs Musikkår och egenhändigt producerade teaterpjäser av Dagmar med kamrater.

Text och foto: Lars Gustafson