Läsartext: Gävle OK segrade i Brödkampen

Pernilla Eriksson vann D21 och Richard Hejdenberg tog segern i H21. Mikael Ingelsson svarade för utmanande banor i terrängen söder om Rönnåsen. De kortare banorna avgjordes i ett mycket fint terrängområde, medan de långa banorna även kom in i ett mycket stenbundet område.

I D21 gick Pernilla gick upp i ledningen vid den sextonde kontrollen av 18 och hon besegrade sin klubbkompis Anna Berggren med 1.57 minuter. Pernilla är en löpstark tjej som tyckte att det var ett trevligt lopp. -Kul med sällskap under första delen av loppet sa hon. Trea blev veteranen Elisabet Enmark även hon GOK.

Richard Heidenberg tog en klar seger i H21 men han var inte snabbast i loppet utan det var Kent Olhlsson Södertälje-Nykvarn OF. Kent räknas dock inte in i DM-tävlandet då han tävlar för en klubb från ett annat distrikt. Richard gjorde ett jättebra lopp då han var endast 3.29 minuter långsammare än Kent efter nästan två timmars löpning i tuff terräng, som inte blev lättare i den höga värmen. Kent som till vardags jobbar på Lantmäteriverket i Gävle är en riktig topplöpare med många fina framgångar, bland annat Tiomilasegrar med Södertälje-Nykvarn på meritlistan.

I D20 segrade Tyra Forsberg Valbo AIF och i H20-klassen vanns av Alfred Liljeström Gävle OK. Segrare bland ungdomarna blev: D16 Julia Näslund OK Hammaren, H16 Rasmus Söderberg Gävle OK, D14 Ebba Flodman OK Hammaren, H14 Alfred Jeppson OK Hammaren, D14 kort Judith Forsberg Valbo AIF, D12 Svea Forsslund Gävle OK, H12 Gustav Mattsson Valbo AIF, D10 Viola Forsberg Valbo AIF och H10 Ludvig Ljunggren OK Hammaren.

Karl Olof Borg/Läsartext