Läsartext: Lars-Inge Karlsson tävlar på VM i motorflyg

De officiella domarbedömda träningarna startade under tisdagen. Lars-Inge har med sig sin egen Cessna 152, SE-KXT, som han flugit ner till Castellon, några mil norr om Valencia. Det gjorde man för över en vecka sedan. Det svenska laget har varit på plats för att flyga in sig, minst en navigeringsrunda och åtta-tio landningar per pilot och dag. Terrängen är minst sagt annorlunda än den nordbor är vana vid, höga berg och djupa dalar. Lägg därtill sommarvärme och hårda vindar.

- Vi startar idag med fyra olika typer av landningar, säger Lars-Inge Karlsson. Sedan fortsätter det med tre dagar med en navigationsflygning per dag i området. Då gäller det att hålla exakt tid vid kontrollpunkterna, att hitta utplacerade markeringar i terrängen samt att hitta och rätt placera många fotografier vid rätt position under flygningen. På lördag avslutas tävlingen och då får vi se hur det gick, avslutar han.

Lennart Vestbom/Läsartext