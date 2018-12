Pampig inledning då Hemvärnets Musikkår Gävleborg bjöd på Musik i Advent

Under rubriken Musik i Advent bjöd Hemvärnets Musikkår Gävleborg i söndags en välfylld Heliga Trefaldighetskyrka på ett antal stycken med anknytning till julen. Som inledning hade man valt den pampiga A Festive Processional komponerad av den tyske kompositören Johann Cryger. Även Bach och Händel stod på programmet innan det var dags för en trio på Eufonium att framföra God rest you merry Gentlemen ett stycke arrangerat av musikkårens dirigent Phär-Allan Sandberg.

Musikkårens träblåsare framförde Julottan, en polska komponerat av Mats Wallman även det ett stycke som föll församlingen i smaken. Fairytale of New York följde innan det var dags för församlingen att tillsammans med musikkåren sjunga Nu tändas tusen juleljus. Som avslutning spelades Adolfe Adams O Helga Natt, Som extranummer framfördes John Lennons - Happy Xmas (War Is Over).

Text och foto: Kenneth Andersson