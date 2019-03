Bawar Ismail: Både komiskt och tragiskt när lättkränkta tittare anklagar SVT:s satir om IS för att vara fördomsfullt

Här har ni en enkel fråga: Vad bidrar mest till att ge en negativ bild av en specifik religion och dess utövare?

Kan det tänkas vara en terrorsekt som i religionens namn utför folkmord och bedriver slaveri? Eller är boven en satirisk musikvideo om individer som anslutit sig till terrorsekten?

Beep! Tiden är ute. Valde du det senare svaret måste jag tyvärr ifrågasätta dina prioriteringar. Att en terrorsekt i religionens namn utför grova brott mot mänskligheten måste ju ändå sägas vara det främsta bekymret.

"Men du vet att Sverige skulle falla för Islam, du vet att Sverige skulle falla för Allah", lyder refrängen i en löjlig (men svängig!) musikvideo om svenska IS-anhängare producerad av SVT:s satiriska nyhetsprogram Svenska nyheter. Syftet med musikvideon är glasklar, såvida man inte är fullständigt humorbefriad, och det är att göra narr av personer som valt att lämna välfärdsstaten Sverige för att ansluta sig till terrorsekten i Mellanöstern.

En man i lösskägg och turban sjunger bland annat om att bristen på ungdomsgårdar och svag wifi-uppkoppling ledde honom i famnen på IS. Det anspelar så klart på debatten som förts om IS och de många bortförklaringar som kastats fram om varför människor valt att slåss för IS. Men det är även en pik mot de många gripna IS-terrorister i Syrien och Irak som i intervjuer med svenska riksmedier hävdat att de inte hade några våldsamma uppsåt alls när de reste ner till kalifatet. Yeah, right...

Satirklippet har dock orsakat en hat- och anmälningsstorm. På Facebook rasade det in hatkommentarer från upprörda tittare. Det riktades även grova dödshot mot upphovsmännen. På Instagram plockades klippet ner från SVT Humors konto efter att användare anmälde klippet till sajten för kränkande innehåll. Förutom det obegripliga hatet anklagades även musikvideon för att sprida en negativ bild av islam och dess utövare.

Ni läste rätt. Det här är inte en sketch i dansk teve om det bisarra grannlandet Sverige som återges, det är på riktigt. Ett satiriskt inslag om folkmördarsekten IS har orsakat en hatstorm och anklagelser om att SVT sprider fördomar om muslimer. Det är så befängt att det både är komiskt och otroligt upprörande på en och samma gång.

Men slåss inte IS för ett globalt, islamiskt kalifat? Säger inte de svartklädda jihadisterna att de vägleds av islam? Finns det inte stöd för deras ofattbara våld i religiösa urkunder och bland religiösa företrädare? Den som hävdar annat måste nog leva i tralala-land. Det finns en teologisk koppling mellan religiösa urkunder och islamistisk extremism. Att lyfta fram dessa självklarheter betyder inte att man pekar ut alla världens muslimer som terrorsympatisörer eller att man förnekar att det finns islamska auktoriteter som faktiskt fördömer IS.

Om alla lättkränkta skrivbordskrigare som hetsat mot SVT på allvar oroar sig för svartmålning av islam bör de rikta sin ilska mot terrorsekter som i islams namn utför bestialiska våldsdåd.

Där finns den största boven i dramat. Inte ett tramsigt satirklipp som gör narr av svenska IS-anhängare.

Det är förkastligt att Svenska nyheter-redaktionen fått utstå hot och hat för att de driver med militanta islamister. Alla som värnar om yttrandefriheten bör gå till deras försvar.

Låt inte svensk humor falla för humorbefriade och lättkränkta skrivbordskrigare.

