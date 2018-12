Bawar Ismail: Kriget mot IS är inte alls över, herr president

Uppdrag slutfört! Det meddelade USA:s president häromdagen när han under sin dagliga Twitter-rutin deklarerade att USA ska lämna sydöstra Syrien där man haft soldater stationerade för att understödja lokala grupper i kriget mot IS.

"Vi har besegrat IS", twittrade presidenten. Och visst, det kanske ser ut så just nu. Det så kallade Kalifatet som de svartklädda jihadisterna utropade sommaren 2014 existerar inte längre. Mosul är befriat, Raqqa likaså. Och det om något är en seger. Kalifatet, det mäktiga territorium IS kontrollerade för bara några år sedan, gav jihadisterna tillgång till enorma resurser. Oljetillgångar, hem att plundra och civila som man kunde rekrytera eller omvända. Men kanske viktigast av allt: Kalifatet gav regionens jihadister en utopi att döda för. Inte ens IS terrorkonkurrent al-Qaida lyckades etablera något sådant.

Med kalifatet i ruiner har IS förlorat sitt starkaste kort. Men det betyder inte att vi segrat över terrorsekten en gång för alla. Trots Trumps beslut att lämna Syrien betraktar amerikanska försvarsdepartementet fortfarande IS som ett hot.

En FN-rapport från tidigare i år uppskattar att IS samlar mellan 20 000-30 000 individer i Syrien och Irak. När det gäller specifikt Syrien uppskattar amerikanska myndigheter involverade i Operation Inherent Resolve (den militära insatsen mot IS) att terrorsekten samlar runt 14 000 individer. Pentagon menar att IS har förmågan att omorganisera sig för att åter grunda ett nytt kalifat.

Nu ska inte hotet från IS enbart reduceras till att räkna huvuden. Terrororganisationen är hårt tillbakatryckt. Trots att IS förlorat nästan all territorium man erövrat de senaste åren har dock flertalet terrordåd begåtts runt om i Irak och Syrien.

IS utgör fortfarande ett hot mot Europa också. Terrorsektens ideologi och varumärke fortsätter att inspirera och motivera individer som vill utföra islamistiska terrordåd. I dessa uppkopplade tider kan terrorsekten även dra nytta av dagens kommunikationsverktyg för att ta kontakt med sympatisörer och medlemmar spridda runt om i världen.

Kriget mot IS är alltså inte över. Trumps beslut om att amerikanska soldater nu ska lämna norra Syrien kan bara betraktas som ett steg bakåt i den militära insatsen mot IS.

Vi riskerar nya motgångar. Kurderna i Syrien, som är USA:s allierade i kriget mot IS, överges nämligen i en kritisk tidpunkt. Närvaron av amerikansk militärpersonal har nämligen fungerat som en sköld mot turkiska militäroperationer. När USA nu lämnar Syrien riskerar kurderna att hamna i den turkiska regimens eld. Ankara fruktar nämligen det kurdiska självstyret i Syrien och är redo att göra allt i sin makt för att stoppa det kurdiska projektet. Ett redan komplicerat inbördeskrig, med många olika aktörer och intressen, riskerar alltså att fördjupas med nya konflikter mellan olika grupper.

Är det vad den globala insatsen mot IS behöver just nu?

Trumps besked i veckan kommer att bita honom i baken. Var så säker på det, USA lär tvingas att återvända till Syrien inom en snar framtid.