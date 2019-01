Bawar Ismail: Sverige måste stå upp för världens förföljda ex-muslimer

Tänk om det hade varit olagligt att lämna Svenska kyrkan? Eller att kritisera och förlöjliga kristendomen? Det låter absurt och helt främmande för hur vårt land fungerar i dag, eller hur?

Tack och lov för att vi inte lever i ett land som genom våld och hot tvingar på folk att följa en viss religion eller åskådning.

Men religionsfrihet är tyvärr inte en särskilt omhuldad tanke i andra delar av världen. I veckan har vi kunnat följa Rahaf Alqunun via sociala medier, en saudisk kvinna som flydde från sin familj och som stoppades i Thailand under sin färd mot Australien. 18-åriga Rahaf låste in sig på ett hotellrum och använde sig av sociala medier för att uppmana omvärlden att hjälpa henne. Hon sade sig ha lämnat islam och flytt hedersförtryck, och fruktade därmed dödliga konsekvenser om hon tvingades återvända till sin saudiska familj. Efter påtryckningar från människorättsgrupper och engagerade människor på nätet fick FN:s flyktingorgan UNHCR till slut träffa henne.

Rahaf Alqununs fall kastar ljuset på en ytterst utsatt grupp i stora delar av den muslimska världen: Ex-muslimerna. Det handlar om individer som valt att lämna islam, antingen för att de blivit övertygade ateister eller för att de valt att konvertera till en annan religion. Flertalet islamiska länder, från Sudan till Pakistan, har nämligen lagar som förbjuder apostasi och blasfemi.

Saudiarabien är så klart ingen undantag. Genom åren har flera människor dömts till döden (eller omänskligt höga antal piskrapp) för brott som sägs strida mot islam. Det kanske kändaste fallet rör saudiern Raif Badawi som trakasserades och förföljdes av landets religiösa polis – bara för att han bloggade och skrev om liberalism och tolerans och trots att han inte sade sig ha lämnat islam. För detta "brott" dömdes han ändå till ett långt fängelsestraff och 1000 piskrapp.

Det kan bara beskrivas som rent barbari.

Den som lämnar islam riskerar livet. Vill Sverige vara ett land som står upp för de förtryckta och förföljda bör det vara självklart att bistå de modiga människor som vågar lämna islam. Det handlar inte bara om att erbjuda en fristad åt världens ex-muslimer, utan att även ta upp frågan i möten med länder med islamiska hädelselagar.

Förhoppningsvis finner Rahaf Alqunun trygghet långt bort från den saudiska regimen. Och förhoppningsvis finns vi där för de som följer i hennes fotspår. Ingen ska behöva riskera sitt liv bara för att man lämnar en viss religion. Sverige måste stå upp för världens ex-muslimer.

