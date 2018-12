Bawar Ismail: Varning för Thanos i klimatpolitiken

Ett knäpp med fingrarna och boom: Hälften av allt liv i universum är borta. Det är superskurken Thanos plan för att rädda världen och undvika resursbrist och lidande i ett av årets största filmer Avengers: Infinity War. Den kolossala rymdvarelsen fruktar nämligen att okontrollerad befolkningstillväxt ska sluka upp resurser som inte är oändliga och därmed riskera liv och miljö. Det är därför han tar till sig drastiska åtgärder. I det här fallet ett spontant och slumpmässigt folkmord på galaktisk nivå.

Rätt så fjantigt, eller hur? Men så är det ju en superhjälterulle som hämtat inspiration och material från serietidningar som publicerats ända sedan 60-talet. Men visste ni att superskurkens tankar inte bara är reserverad till en ofarlig popcornfilm? Idéerna om befolkningskontroll för att rädda världen är inte något nytt och det har på allvar luftats fram då och då.

Ja, det är ständigt återkommande sedan boken "The Population Bomb" publicerades i slutet av 60-talet, skriven av Stanfordprofessorn Paul R. Ehrlich. Då var man orolig över matbrist och svältkatastrofer. Men man fick fel i sina domedagsprofetior, den globala hungern minskade. Mycket tack vare den gröna revolution som påbörjats i jordbrukssektorn just under 60-talet.

I dag handlar frågan om överbefolkning framför allt om hur man som individ ska minska sin negativa påverkan på klimatet. Och det är ju en fråga som engagerar många.

En studie från Lunds universitet pekade bland annat på att föda färre antal barn. Då skulle man tydligen kunna spara in 58,6 ton av koldioxidekvivalenter per år. 2016 ställde nätsajten Kit en liknande fråga: Borde vi skaffa färre barn för att rädda planeten? Den internationella rörelsen "Population Matters" arbetar för att skapa opinion för en hållbar befolkning. Allt för att skydda naturen och planeten, så klart.

Ovanstående exempel är bara ett axplock av de många inlägg som gjorts i debatten de senaste åren. Thanos hade säkerligen välkomnat detta.

Men visst väcker det intressanta frågeställningar. Exakt hur ska vi gå till väga för att minska eller kontrollera befolkningsökningen?

Genom decennierna har vi nämligen fått se fruktansvärda och grymma åtgärder i befolkningskontrollens namn: Kinas ettbarnspolitik och Indiens tvångssteriliseringar under 70-talet.

Nu tror väl ingen seriös människa på att detta är vägen fram, tack och lov, men poängen är att vi lätt kan vilseledas i frågan om befolkningskontroll. Oroar man sig för klimatförändringar är frågor kring energi och konsumtion betydligt viktigare.