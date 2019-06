Julia Frost-Nylén: Nedräkning vid Högskolan

För några veckor sedan hade min väninna en veckas vikariat på Högskolan i Gävle. Hon sa att det var som att gå in i en helt annan värld. Plötsligt såg hon affischer om öppna föreläsningar, panelsamtal och teaterföreställningar. Hon påpekade även att hon aldrig haft det så lugnt på jobbet.

Högskolan har varit ovanligt hektisk under dagen, köerna till caféet och kårrestaurangen ringlade sig långa längs med bord fyllda med dyra energibarer och brunt ris med sojabönor.

Klockan är fyra på eftermiddagen när dagens sista opponering påbörjas. Kandidatuppsatserna lämnades in sista veckan i maj och nu återstår bara den och underskrifter på intyg. Opponeringarna har varit fullsatta, parkeringen utanför likaså. Ett av rummen som bokades under dagen var för litet och några studenter hämtade in stolar utifrån för att kunna delta.

Uppsatser som bland annat studerar den interaktiva filmen Bandersnatch, spelreklam och självmordstrådar på flashback.

Ett angenämt problem som inte uppstått tidigare, i alla fall inte i vår klass. Det flyger papper över borden från studenter som ska ha signaturer från examinatorerna, för att få bekräftat att de närvarat.

Jag undrar hur många signaturer som rafsats ned den här dagen. Helt plötsligt har vi samlats på högskolan för att läsa varandras uppsatser. Uppsatser som bland annat studerar den interaktiva filmen Bandersnatch, spelreklam och självmordstrådar på flashback.

Examensceremonin väntar. Några av oss kommer att ge oss ut i arbetslivet och aldrig mer komma tillbaka den akademiska världen. Några har jag inte sett på ett halvår förrän idag och plötsligt påminns jag om hur många som inte närvarat.

Utbildningsnivån idag är ändå högre än någonsin, 27 procent av Sveriges befolkning har eftergymnasial utbildning.

På Stortorget i Gävle luktar det brända mandlar. Folk vandrar förbi med lappar på brösten och vattenflaskor i handen. Vasaskolans studentfirande krockade med vårruset, precis bredvid högskolan och parken fylls med stängsel och högtalare.

Innan opponeringen kunde vi höra The final countdown spelas. För några veckor sedan satt några studenter och skolstrejkade för klimatet jäms med valstugorna inför EU-valet. De hade målat ett jordklot med kritor på marken och satt och spelade Broder Daniels Shoreline ur en högtalare som de släpat dit med en rullvagn. Gatorna är fulla av människor som väntar på studentflak, sitter på uteserveringar och äter brända mandlar i försommarvärmen.

Universitets- och högskolerådet slog i sin senaste statistik fast att några av landets mest sökta program finns på Högskolan i Gävle. Antalet förstahandssökande till höstterminen 2019 är 11 101 personer, en ökning på 0,6 procent jämfört med samma period förra året. Högskolan Dalarna hade en ökning på 6 procent, Mittuniversitetet på 2,6 procent.

Jag ser några studenter som hoppar runt på ett litet flak med stålgaller och björkris. I höst kommer de kanske fortsätta studierna. Frågan är bara om de kommer att närvara på seminarier och föreläsningar.

Julia Frost-Nylén, Gästkrönikör som tar sin examen vid Högskolan i Gävle i vår