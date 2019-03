Sjölund: Bedragarna finns både på nätet och utanför dörren

I mitten av februari häktades två personer misstänkta för över 30 grova brott mot äldre personer runtom i Sverige, däribland Hälsingland och Gästrikland. Åldringar i bland annat Söderhamn, Hudiksvall och Ovanåkers kommun har utsatts för skamliga påhälsningar och blivit bestulna på både smycken och kontanter. En Edsbybo förlorade smycken till ett värde av 60 000 kronor.

Det handlar om en utländsk liga som systematiskt riktat in sig på äldre människor som bor ensligt på landsbygden.

Cyniskt är bara förnamnet.

För de flesta vet att äldre gillar kontanter. Och att de förmodligen under ett helt liv hunnit samla på sig saker och ting till ett inte helt obetydligt värde. Dessutom är det kanske lite uppiggande att någon knackar på i ensamheten och vill ha ett glas vatten eller frågar om vägen.

Eftersom Sverige är en av världens mest uppkopplade nationer, förutsätter det också att den äldre generationen hänger med. Allt fler butiker och kedjor tar inte ens emot kontanter som betalningsmedel längre, bankerna vill inte ha några kundbesök utan alla förmodas sköta sina bankärenden hemifrån och helst ska lokaltidningen läsas på datorn eller surfplattan.

Stora utbildningsinsatser pågår för seniorerna och det är förstås helt i sin ordning.

Men i takt med den tekniska revolutionen är uppfinningsrikedomen lika stor hos de mer ljusskygga elementen.

150 unga länsbor har ringats in av polisen, misstänkta för penningtvätt och så kallade vishingbedrägerier (vishing står för voice phishing och innebär att en bedragare ringer upp och försöker få mottagaren att lämna ifrån sig koder från bankdosan eller logga in via sitt mobila bank-id.) Bedragaren får på så sätt tillgång till mottagarens konto. Bedragarna uppger att de ringer från en bank eller en säkerhetsavdelning och säger att personen måste logga in på sin internetbank omgående för att få stopp på ett pågående bedrägeri. I ett av fallen blev en äldre kvinna av med 195 000 kronor under samtalets gång – på några minuter var kontona länsade.

Raffinerat, inte sant?

Bland offren är en majoritet över 70 år.

Bedrägeri är det absolut vanligaste brottet. Och ändå får inte polisen mer resurser för att stävja den kriminella verksamheten.

Framför allt måste samhället skydda äldre människor från såväl traditionella bovar som knackar på ytterdörren, som unga, slipade bedragare som hämningslöst rånar dem via internet.

Annars kan vi inte kräva att den äldre generationen ska anpassa sig till samtidens nymodigheter.