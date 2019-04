Val till EU-parlamentet: Här är dina kandidater!

Var femte år röstar vi till EU-parlamentet. Den 26 maj i år är det så dags igen. Nomineringsarbetet inom partierna har föregåtts av viss turbulens. Den populära Anna Maria Corazza Bildt (M) petades under stor dramatik. Liberalernas Cecilia Wikström fick också se sig förbigången under förödmjukande former. Hos Miljöpartiet fick man för sig att toppa listan med kändisar (Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren) genom att peta ner de mer erfarna till tveksam valbar plats. Och frågan är om Feministiskt initiativs ledamot kommer att bli omvald. Opinionsundersökningarna säger något annat.