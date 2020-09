Leif Karlsson har fått hedersutmärkelsen Rotary Doctors Fellow

Leif Karlsson är en känd Sandviken-profil som bland annat startat företaget Cykelbyggar´n i Sandviken. Leif fick ta emot utmärkelsen i samband med Rotary-klubbens första höstmöte på restaurang Bolaget i Sandviken. Mötet, inklusive lunch, kunde genomföras betryggande i enlighet med gällande Corona-bestämmelser.

Deltagande klubbmedlemmar uppskattade möjligheten att få träffas på nytt och diskuterade olika alternativ för den framtida verksamheten. Mötet inleddes med att avgående president Claes Österberg överlämnade presidentkedjan till Leif Karlsson.

Rotary Doctors har under drygt 30 år bedrivit ett omfattande hjälparbete på den kenyanska landsbygden. Insatserna har varierat under åren. Verksamheten finansieras genom donationer från medlemmar och klubbar inom Rotary och Inner Wheel. Utsända volontärer, läkare och tandläkare, har på knappt farbara vägar, kunnat hjälpa många, främst kvinnor och barn, där behoven varit som störst. Rotary Doctors Fellow är en utmärkelse för personer som gjort speciella insatser, visat stort engagemang och stöd för verksamheten.

Text och foto: Björn Jonson