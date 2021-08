Lilian Sjölund minns i en ny bok den mor och syster som hon förlorat till Alzheimer

Lilian Sjölund fyller sin bok om sin mamma och syster med bilder som framkallar fasa hos läsaren. Även när vi ses för att prata om boken och varför hon ville skriva den så är det en sådan bild som jag tar med mig hem efter samtalet – bilden av demenssjuka äldre som går fram och tillbaka i en korridor, berövade på alla särdrag som en gång gjorde dem till individer.

Åldrandet är grymt. Och särskilt grymt är det för de människor som drabbas av Alzheimers sjukdom. Lilian Sjölund, till vardags politisk redaktör på tidningar i Hälsingland (tidigare nyhetschef på Gefle Dagblad), har förlorat både sin mor och sin syster till sjukdomen. Modern är död, systern lever ännu, men den människa som hon en gång var och som var ett slags extramamma till Lilian är borta.

Du borde berätta din historia, har Lilian Sjölund fått höra från vänner och bekanta, och det coronaår som satte äldreomsorgen i fokus har inte gjort boken mindre aktuell. Men det är inte bara en bok om sjukdom, utan det handlar även om vilka modern och systern var när de var friska, om det finlandssvenska arvet och om en pandemi som gjorde att Lilian Sjölund sågs som en pestsmittad när hon reste från Sverige till huset i Österbotten för att skriva.

Det har varit viktigt att skriva fram modern och systern som de en gång var.

– Mamma reducerades till ett paket. Till slut fanns det ingen runt omkring henne som träffade henne dagligen som hade en aning om vem hon var när hon var frisk. Till slut är man bara sjukdomen. Det är så sorgligt.

Två andra böcker som har kommit ut det senaste året gör sig påminda under läsningen. Dels Susanna Alakoskis bokserie om den finska kvinnliga erfarenheten över generationerna och sökandet efter ett bättre liv i Sverige, dels Anna-Karin Palms bok “Jag skriver över ditt ansikte” om hur hon såg sin mor glida bort i demens. Den sistnämnda är bara en av många böcker om sjukdom, ett fenomen som lyftes fram när Linda Skugge skrev en elak och omdebatterad recension av Kristina Sandbergs bok om sin egen cancer. Under samtalet kommer vi in ett par gånger på denna recension och vad det är för bevekelsegrunder som gör att människor så gärna vill läsa andras sjukdomsberättelser. Inom journalistiken är det ännu vanligare, särskilt efter att sajterna har blivit viktigare än papperstidningarna och varje klick till en artikel utvärderas. Sjuka människor engagerar och man kan storkna av alla sjukdomsfall i media. Lilian Sjölund kan själv vara kritisk mot sådan journalistik när den inte leder vidare till en större berättelse. Om artiklarna, eller böckerna för den delen, bara handlar om ett enskilt fall.

I sina ledare, som även då och då publiceras i GD, återkommer hon ofta till sjukvården och synen på äldre. Den drivkraften ligger även bakom skrivandet av boken.

– En av anledningarna till att jag har skrivit boken är att jag tycker att det är viktigt att inte ta ifrån människor deras integritet och att det är viktigt att vi får vara den vi är så länge vi kan och inte behöva reduceras till sin sjukdom.

Hon konstaterar luttrat att debatten om svensk äldreomsorg – som blossade upp i chocken många upplevde när en massdöd 2020 spred sig genom svenska äldreboenden – var över lika snabbt som den börjat när dödstalen sjönk igen.

– Den debatten har somnat redan. Nu pratar vi gängkriminalitet igen som om ingenting har hänt, säger hon och menar att en anledning är att ansvarsfrågan är så diffus och spridd.

Ett slags ramberättelse i boken är hur Lilian Sjölund och hennes syskon följer sin barndoms fotspår i Ludvika kommun i Dalarna. De är alla, mer eller mindre, präglade av det finska arv som så många i Sverige i dag bär med sig efter den stora vågen av arbetskraftsinvandring efter kriget.

– När jag är i Sverige kan jag framhålla det som är bra med Finland, men när jag kommer till Finland är det istället Sverige som är bättre. Det är den rotlösa människans ok.

En fråga som jag funderar på under läsningen av “Mamma, min syster och jag?” är när man börjar sörja en anhörig som drabbas av demens. Människan kan gradvis försvinna tills den person som hon en gång var är helt borta, men ändå leva kvar år efter år. Hjärtat som dunkar vidare.

– Ja, och det är extremt obehagligt att en person som står en nära fortfarande lever, men inte längre är den person som hon var. I dag när jag tänker på min syster så ser jag den sjuka människa som hon är framför mig. Den stora förändringen både utseendemässigt men också att det inte går att kommunicera med henne. Det är tankar som man vill skjuta bort och jag försöker att då och då titta på gamla bilder av henne för att inte glömma hur hon såg ut och vem hon var.

Lilian Sjölund skriver om besöken till systern. Hon är inte längre medveten om att hennes lillasyster, sladdbarnet som hon var som en extramamma till, kommer på besök. Lilian menar att man får vara ärlig med sig själv och erkänna att det är för sin egen skull som man besöker.

– Man griper efter halmstrån varje gång. Nu kramade hon extra hårt eller nu log hon som att hon kände igen mig. Då är man glad för det lilla i stunden, men jag vet att hon blir sämre och att det snart inte kommer att vara så att hon känner igen mig, säger Lilian Sjölund om tiden när glimtar av den systern en gång var fanns kvar.

Boken avslutas med ett Framtidskontrakt som Lilian vill ha på pränt utifall hon själv drabbas av Alzheimer. Det är nästan skämtsamt formulerat. Mitt i tragedin finns en svart humor.

– Det kanske är så jag tacklar detta. Allting är i grunden så sorgligt, men ibland blir det bara så dråpligt så att man måste skratta åt eländet, framför allt var det så med mamma.

I dag kan vi med vetenskapens hjälp skåda in i framtiden och se vilka ärftliga sjukdomar som vi riskerar att drabbas av. Är det sjukdomar som går att förebygga är det en välsignelse, men Alzheimer är obotlig och Lilian Sjölund vill inte veta om hon ska drabbas av samma öde som modern och systern.

– Jag får ofta frågan “är du rädd att drabbas själv?”, och då skjuter jag bort det och tänker: Vad ska det tjäna till att gå runt och vara rädd? Snarare känner jag att jag måste passa på att göra allt i livet som jag vill göra om det blir så att också jag drabbas.