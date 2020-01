Limöbåten fortsätter trafikera Furuvik – men bara under sommaren

Planerna på att upphandla en miljövänligare skärgårdstrafik och erbjuda ett kontrakt på 15 år sprack i höstas. De tre inkomna anbuden var alla för dyra. Långt över de 3,6 miljoner kronor per säsong som kommunen satt som ekonomiskt tak. I stället gjordes en kortsiktig upphandling på två år, för att säkra Limötrafiken somrarna 2020 och 2021. Det står nu klart att det är den nuvarande båten, Drottning Silvia, som kommer att få uppdraget.

– Vi sänkte kraven. Dels kravet på förbättrad kväveoxidrening, dels kravet på att den ska trafikera Furuvik. Men det kommer den att göra ändå, enligt anbudet som rederiet har lämnat in, säger Marie Grew, trafikchef på Gävle kommun.

Men det är bara under högsäsong, den 29 juni till 2 augusti som båten kommer att gå via Furuviks brygga. Precis som tidigare finns det även möjlighet att kalla in båten till bryggan vid Engeltofta, men den går bara dit om det finns resenärer.

Nu när den akuta situationen är löst, med trafik de två kommande säsongerna, får kommunen redan i höst åter påbörja arbetet med att säkra trafiken på lång sikt. Drömmen är en nybyggd, miljövänlig och tillgänglig båt.

Drottning Silvia har dispens från gällande tillgänglighetskrav. Båten har kompletterats med en ramp, och rederiet ska bygga om toaletten så att den går att använda även för personer med rullstol.

Trafiken till Limön startar när prickarna har satts ut. Det är alltså lite beroende på isläget.

– Men det brukar dra igång kring påsk om det är möjligt, säger Marie Grew.