Linnéa, 1 år, hade knappt varit hemifrån innan det var dags för förskola: "Första gången hon fick träffa andra barn och vuxna utanför familjen"

Att börja på förskolan är en stor förändring i livet, för både barn och vuxna. Att göra det under pandemin, när barn kanske inte har träffat andra än familjen, är unikt.



– Det var jättekonstigt att skola in utan att ha fått träna på det sociala samspelet, säger Sandra Almén som skolade in dottern under pandemin i januari.