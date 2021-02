LISTA: 22-åring bakom hemliga mångmiljonbolaget – de betalar mest skatt i Sandviken

Även om Sandvik invest AB är det Sandvikenbolag som gjorde störst vinst 2019, på över 2 miljarder kronor, kommer de först på andraplats när man ser på den taxerade inkomsten – som avgör hur mycket företaget kommer att betala i skatt.

Se faktaruta längst ner i texten – så fungerar taxerad inkomst för företag

Toppar listan gör ett enmansföretag ägt av en 22-åring från Sandviken.

Sedan grundaren startade företaget Uplex AB i mars 2017, samma år som han gick ut gymnasiet på Bessemerskolan, har utvecklingen gått spikrakt uppåt.

2017 omsatte företaget 26 miljoner kronor, och hade ett resultat efter finansiella kostnader på 25 miljoner kronor från den 23 mars då bolaget startades och fram till den sista december.

År två, 2018, hade omsättningen nära fyrdubblats till 96,6 miljoner och när kostnader för företagets enda anställda, avskrivningar och andra externa kostnader dragits av var resultatet 25,5 miljoner.

Till taxeringsåret 2019 lyckades företaget nästan fördubbla omsättningen, till 172,1 miljoner. När lönekostnaden och andra finansiella kostnader räknats bort var resultatet nära 171,8 miljoner kronor.

Men vad är det 22-åringens företag gör som drar in så mycket pengar?

– Det är spelutveckling, säger en en av suppleanterna som sitter med i företagets styrelse.

Han låter meddela att varken han själv eller bolagsmannen som är en anhörig till honom vill ha någon publicitet. Han vill inte heller svara på frågan om vilken typ av spel det handlar om.

Tidningen har dock inte lyckats få någon kontakt med bolagsmannen själv, trots omfattande försök både i sociala medier och via det enda telefonnummer som finns registrerat på företaget.

Han kommer från Sandviken men är numera skriven på en adress i Stockholm. Företaget har dock fortsatt kvar sitt säte i Sandviken.

Både Uplex AB och dess företrädarna är väldigt anonyma och det är svårt att hitta någon hemsida som går att koppla till verksamheten eller information om vad det är för spel som utvecklas.

Spelbranschen i Sverige i stort har under 2010-talet blivit en miljardindustri. Enligt en rapport från Dataspelsbranschen, en organisation som representerar Svenska utvecklare, producenter och leverantörer av dataspel, så omsatte svenska spelföretag 24,7 miljarder under 2019.

Så tjäna pengar går det onekligen att göra. Däremot är frågan hur man lyckas vara så anonym.

– Jag och mina kollegor har aldrig hört talas om varken personen bakom det här företaget eller bolagsnamnet. Det borde inte ha gått under radarn för oss om det handlar om så här mycket pengar. Därför har jag svårt att tro att det kan vara just spelutvecklingen som ligger bakom de stora inkomsterna, säger Per Strömbeck som är branschorganisationens talesperson.

Företaget har även registrerat dataprogrammering, konsultverksamhet inom it, teknik och ekonomi samt förvaltning av värdepapper.

Från 2018 till 2019 köpte företaget värdepapper värda drygt 42 miljoner kronor. Innan 2018 var värdepapperstillgångarna noll kronor.

Oavsett vilken del av verksamheten, spelutveckling eller värdepapper, som lett till mångmiljonvinsten är det klart att Uplex AB betalade 36 644 238 kronor i skatt för verksamhetsåret 2019.

TOPP 30 – Företagen med högst taxerad inkomst 2019

1. Uplex AB, 171 234 760 kronor

2. Sandvik Invest AB, 119 367 440 kronor

3. Ipco Sweden AB, 74 327 320 kronor

4. AB Sandvik Materials Technology, 48 489 540 kronor

5. Sandvik Intellectual Property AB, 44 536 500 kronor

6. BJ Markbyggnads AB, 24 217 340 kronor

7. Sandvikenhus AB, 14 600 970 kronor

8. C24 Bygg Kompaniet AB, 8 810 560 kronor

9. BJ Mark AB, 8 602 580 kronor

10. Sandviken Nyttofastigheter AB, 7 523 110 kronor

11. Kungsfors Grävservice AB, 7 323 970 kronor

12. Winn Hotels Högbo Brukshotell AB, 7 158 350 kronor

13. Sandviken Stadshus AB, 6 919 910 kronor

14. Selins Glasmästeri AB, 6 546 060 kronor

15. Promoteq i Sandviken AB, 5 608 440 kronor

16. Ymbra AB, 5 598 200 kronor

17. Bohlins i Järbo AB, 5 322 200 kronor

18. BJMJ Fastigheter AB, 4 860 300 kronor

19. Almab Storvik AB, 4 820 150 kronor

20. Kenneth Larsson Bil AB, 4 380 010 kronor

21. Ecenea Procurement AB, 4 250 940 kronor

22. Ipco Treasury AB, 4 248 200 kronor

23. Mark och Bygg Teamet i Sandviken AB, 4 239 730 kronor

24. Fastighetsbyrån i Sandviken AB, 4 193 060 kronor

25. Daniel Eklunds Svets & Maskinservice AB, 4 179 310 kronor

26. TST-gruppen AB, 4 103 640 kronor

27. BHI Invest AB, 3 896 350 kronor

28. Ambulansproduktions i Sandviken AB, 3 479 780 kronor

29. Järbo Garn AB, 3 450 170 kronor

30. Järbo Elektro-Kapsel AB, 3 331 810 kronor

FAKTA: SÅ FUNGERAR TAXERAD INKOMST FÖR FÖRETAG

► Uppgifterna från årets taxeringskalender gäller inkomster under 2019.

► Det är inte alltid företaget med högst vinst som har högst taxerad inkomst. Aktiebolag kan göra olika ekonomiska transaktioner för att få ner överskottet och minska skattesatsen.

► Bolagsskatten för alla aktiebolag är 21,4 procent på det skattepliktiga överskottet.

► Taxeringskalenderns sammanställning innehåller bara de aktiebolag som är registrerade i kommunen.