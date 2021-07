LISTA: De jobbar för att få Sandvikenborna i arbete – kommunen kritiseras för planer på egen jobbförmedling: "Finns redan elva kompetenta företag"

Här är företagen som jobbar med Arbetsförmedlingens matchningstjänster i Sandviken idag

Clockwork Global AB

Område: Administration, ekonomi, juridik, försäljning, inköp, marknadsföring, hotell, restaurang, storhushåll, industriell tillverkning, installation, drift, underhåll.

Beliv IN Your Self AB

Område: Generell inriktning.

Curonova Consulting AB

Område: Administration, ekonomi, juridik, försäljning, inköp, marknadsföring, hantverksyrken, hälso- och sjukvård, industriell tillverkning.

Clustera Sverige AB

Område: Bygg, transport, lager och logistik, skönhetsbranschen, hotell och restaurang, städ och rengöring, vårdarbete, administration.

Trim tab AB

Område: Sanering och renhållning, bygg och anläggning, säkerhetsarbete, data/IT, hotell, restaurang, storhushåll.

Work for you Matchning AB

Område: Försäljning, inköp, marknadsföring, hotell, restaurang, storhushåll, pedagogiskt arbete.

Eyes4work AB

Område: Sanering och renhållning, tekniskt arbete, transport, hälso- och sjukvård, installation, drift och underhåll.

Lernia Utbildning AB

Område: Generell inriktning.

Arcus Utbildning & Jobbförmedling

Område: Försäljning, inköp, marknadsföring, transport, hotell, restaurang, storhushåll, industriell tillverkning, installation, drift och underhåll.

Nordisk kompetens AB

Område: Generell inriktning.

AB Ability Coaching

Område: Generell inriktning.

Källa: Arbetsförmedlingen