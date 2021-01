LISTA: Efter pandemiåret – så många dog i din kommun 2020

Under året har det pratats en hel del om överdödlighet. Har pandemin har gjort att fler har dött än normalt?

Tidningen har tagit del av siffror är från SCB:s preliminära statistik över döda från 1 januari till 30 december 2020. I statistiken jämförs dödstalen månad för månad under 2020 med antalet döda i snitt under samma månader åren 2015-2019.

Det är rådata som tagits fram för att ge en bild av utvecklingen under coronautbrottet och möjlighet att jämföra med tidigare år.

Under normala omständigheter följer dödstalen en relativt jämn årscykel, där fler dör under vintermånaderna än under sommarmånaderna på grund av bland annat halkolyckor och influensasäsongen.

I både Tierp och Älvkarleby går det att se att det dött fler personer i år än vad det brukar göra. Särskilt stor är skillnaderna i mars och april. I Hofors har det totalt skett två fler dödsfall än normalt, men under december månad registrerades nio fler dödsfall än vad det gör i december ett normalt år.

I Gävle, Sandviken och Ockelbo har färre personer dött 2020 än vad det normalt gör. I Gävle är det dock en stor skillnad i dödsantalet under april, då det dog 36 fler jämfört med snittet 2015-2019.

Notera att statistiken inte säger något om dödsorsak. De visar bara hur många personer som var folkbokförda i kommunerna som gått bort.

Nedan redovisas siffrorna kommunvis.

Tierp

Januari–december 2020 har 240 personer dött i Tierp.

Det är sex fler dödsfall som inträffat under den här perioden än under samma period 2015-2019 i snitt.

Tre procent fler har dött januari–december 2020 i Tierp än 2015-2019 i snitt.

Älvkarleby

Januari–december 2020 har 115 personer dött i Älvkarleby.

Det är tolv fler dödsfall som inträffat under den här perioden än under samma period 2015-2019 i snitt.

Tolv procent fler har dött januari–december 2020 än 2015-2019 i snitt.

Gävle

Januari–december 2020 har 918 personer dött i Gävle.

Det är sex färre dödsfall som inträffat under den här perioden än under samma period 2015-2019 i snitt.

0,7 procent färre har dött januari–december 2020 än 2015-2019 i snitt.

Sandviken

Januari–december 2020 har 422 personer dött i Sandviken.

Det är 18 färre dödsfall som inträffat under den här perioden än under samma period 2015-2019 i snitt.

0,4 procent färre har dött januari-december 2020 än 2015-2019 i snitt.

Hofors

Januari–december 2020 har 136 personer dött i Hofors.

Det är 2 fler dödsfall som inträffat under den här perioden än under samma period 2015-2019 i snitt.

1 procent fler har dött januari-december 2020 jämfört med 2015-2019 i snitt.

Ockelbo

Januari–december 2020 har 73 personer dött i Ockelb0.

Det är fyra färre dödsfall som inträffat under den här perioden som under samma period 2015-2019 i snitt.

Fem procent färre dödsfall har skett 2020 jämfört med 2015-2019 i snitt.