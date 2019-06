Lista: Fem evenemang i Gävle du inte får missa i sommar

Toto - 40 Trips Around The Sun-turnén, Gasklockorna, Gävle, tisdag 18 juni 18.00 samt Dream Theater med Tesseract, Animals As Leaders och Freak Kitchen, Gasklockorna, Gävle, 19 juni 16.30.

Först såg det ut att bli tre amerikanska rockgiganter under sommaren på Gasklockorna, alla arrangerade av Triffid And Danger Concerts. Sedan Manowar ställts in på grund av att showen inte hade kunnat genomföras tillfredsställande återstår två - men de är sannerligen inte fy skam. Toto har ju alla en relation till - gammal som ung - genom stora hiten "Africa" som fått ett helt eget viralt liv på senare år. Dream Theater är giganter inom den progressiva rocken. Gemensamt har de båda att de är populära bland musiker och ibland lite njuggt kallas "musiker-musik". Så gissningsvis, kommer många lokala musiker vara på plats på Gasklockorna.

Gefle Metal Festival, Gasklockorna, fredag 19 och lördag 20 juli.

En av årets höjdpunkter för undertecknad i Gävle. Jag bryter alltid semestern för att ta mig till denna extrem-metal-fest. I år ser jag mest fram emot Dying Fetus helt klart. Ett av mina absoluta favoritband inom dödsmetall. Förvisso var de som bäst 1998-2000 men det kan inte hjälpas. Dimmu Borgir var som bäst 1994, vilket inte heller går att göra något åt. Ministry var som bäst 1996, också svårt att åtgärda. Annars ser jag Kataklysm, Myrkur, Prescriptiondeath, Satyricon och Valkyrja.

Ulf Lundell, Furuviksparken, Gävle, fredag 19 juli, 20.00.

Det var ett tag sen vi hade Uffe på besök i Furuviksparken: 2014 närmare bestämt. Och innan det: 2000. Undertecknad såg honom i Göteborg 1999 och tyckte det var ganska segt som 14-åring. Nu, som 33-årig karl har jag fattat grejen. "Den vassa eggen" och "Det goda livet" har en självklar plats i skivsamlingen. Och hans senaste bok "Vardagar" var en fröjd att läsa i all sin gubbiga grinighet. Synd att han krockar med Gefle Metal bara. Gillar du denna konsert är risken stor att du även vill se Plura 30 juli på Ön i Hedesunda gissar jag.

Diggiloo-turnén, Strömvallen, Gävle, fredag 16 augusti, insläpp 17.00, showstart 19.00.

Jessica Andersson, Mimi Werner, Magnus Carlsson, David Lindgren, Mariette, Thomas Petersson, Arvingarna och John Lundvik får Gävlepubliken se då Diggiloo-turnén återvänder till Gävle efter nio års frånvaro. Denna gång på anrika Strömvallen som blir en nostalgisk upplevelse i sig, då det var längesen ett nöjesevenemang ägde rum här. Vem publiken kommer sukta efter mest torde vara självklart: vår Eurovisionkandidat i år: John Lundvik.

Blåsmusik i Regementsparken med Marinens musikkår (Karlskrona), Regementsparken, Gävle, lördag 17 augusti, 15.00.

Bli inte blåst på konfekten: passa på att gå på åtminstone en Blåsmusik i Regementsparken i år. Förslagsvis denna. Marinens musikkår är tydligen världens äldsta i sitt slag med anor tillbaka till 1680-talet. Gammal är som bekant äldst.