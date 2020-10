Lista: Gävle-låten som Paris Hilton och Kim Kardashian diggar – och nio andra fräschingar att peppa i gång hösten till

Julia Viktoria - I Don't Wanna Be Forgotten

Nej, vi har inte glömt Sandviken-artisten Julia Viktoria. Denna sätter sig och en sak som jag bara inte kan släppa är att hon låter lite förkyld här, vilket är väldans läckert.

David Vallanger - Show Me The Way

Rockballad som låter som om den är inspelad 1991 i Guns n Roses eller Skid Row-stil. Helt rätt i min bok.

Lo - Håll om mig

Rock på svenska i 90-talsstil har varit saknat sedan Gävlebandet Solen sist lät höra om sig 2017 och behövs verkligen. Den här Gävlefrontade gruppen med Sveriges kanske kortaste bandnamn Lo lyckas med bravur att ta över stafettpinnen, men ändå göra något eget – och hittigt.

Nonsa - Drunknar i staden

Gruppen som trivs bäst i Gävle och har ett ganska märkligt namn har lyckats göra något helt eget med sin 90-talsinspirerade indierock. Det är opolerat och skitigt, vilket går hem hos undertecknad. Simon Fernströms röst är intensiv och kanske inte för alla, men vi andra står i givakt. Potential för framtiden.

Ida Long och Avra - All The Shit That You Do

Torde vara årets klubbhit från Gävle och då är konkurrensen ganska stor redan bara lokalt. Bakom producentaliaset Avra står Alexander Holmqvist i detta intressanta samarbete med Ida Long.

Boogart - Det är över

Gävlebandet Boogart verkar inom dansbandssvängen, men det här skulle lika gärna kunna kallas modern 80-talspoprock. Jag inser ju äldre jag blir vilken hit-torsk jag är och nu har visst Boogart fått mig att börja lyssna på modern dansbandsmusik... eller i alla fall den här sången. Ruskigt svår att få ur huvudet.

Westcoast Project - I Wanna Go Home

Ett gäng herrar från Gävle som kan kallas lokal supergrupp. I denna ballad har de skrivit sin största hit hittills. Förlåt klyschan men den är sannerligen tidlös.

Clara Mae - Run Into You

Jag tror det är långtifrån en slump att Clara Hagman är dotter till hitmakaren Peter Ericson i Boogart (och inte minst Modesty) som nämns i denna lista. Hon har hitsnickrandet med sig sedan födseln helt enkelt. Detta är bara en av årets hits från henne, men min klara favorit hittills.

Bolaget - Fingrarna i halsen

Faluband med endast oss veterligen en Gävlebördig medlem. Och han tillhör inte vilken klan som helst: utan Ahlborg-familjen. Just det, en av Sveriges största influerare Linn Ahlborg är ett år yngre lillasyster och mer nyligen uppseglade humoristen Jonas Ahlborg är pappa till William Ahlborg som är med i detta Dalarnas svar på De Vet Du. Jag kan inte säga att jag är jättestolt över detta men under helgen som gick fick flickvännen avbryta mig flera gånger då jag började sjunga de charmiga raderna "Alla andra är på krogen men jag står här själv, med fingrarna i halsen". Själva receptet för en hit alltså: du kan inte släppa den. Låten fick en guldskiva precis förresten, så då förstår du att det är en hit.

Mangoo - Happi

När fenomenet Kim Kardashian West lanserade sin nya kollektion i oktober med märket Skims, tillsammans med Paris Hilton valde hon Gävleartisten Mangoo och hans låt "Happi". Går det att få bättre reklam än så? Tror inte det. Bara klippet på Instagram har setts åtta miljoner gånger. Kolla 23 sekunder in i klippet. Dessutom nådde Mangoo häromdagen 100 miljoner spelningar på låten "Play". Inte illa.

* Vår lokala Spotifylista hittar du här med ett trettiotal utvalda lokala hits från 2020.