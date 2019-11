Lista: Guide till nöjesevenemangen i Gästrikland vecka 47

MÅNDAG 18 NOVEMBER

Blå scenen litteratur firar 10 år: invigs 10.00 med att Larry Forsberg och Daniel Gustavsson diskuterar populärkultur. P4 Gävleborg sänder live. Invigningen startar 17.00. Därefter livemusik med Elin Skeppstedt, Systrarna, med flera, Gävle stadsbibliotek.

Blåssammandrabbningen, Kulturcentrum, Sandviken, 17.15.

TISDAG 19 NOVEMBER

Blå scenen litteratur firar 10 år med Shitkid, 18.45 och Erik Axl Sund 19.00, Gävle stadsbibliotek.

Robin Jonsson - The Most Human, Gävle teater, 19.00.

Från elithockeyspelare till att finna sig själv - föreläsning med Leon Reuterström, 22-årig transkille, arr: RFSL, Musikhuset, Gävle, 19.00.

Beebee and the bluebirds feat. Andreas Hellkvist, Musikhuset, Gävle, 19.30.

ONSDAG 20 NOVEMBER

Blå scenen litteratur firar 10 år: allsång med Ove Jansson, 14.00. Därefter Stig Jäderberg: “What happened in California 1965-75” 19.00. Gävle stadsbibliotek.

Barnkonventionens dag: Bland annat med konserter med Kulturskolan, Sandviken Small Band, The New Orchestra och Frikult, Kulturcentrum, Sandviken från 17-19. Dagen börjar 15.00 med aktiviteter.

Folktrons väsen i Gävleborg, Länsmuseet, Gävle, 17.00.

Raggsockans afton, Musikhuset, Gävle, 17.00.

De oroliga - Linn Ullmans roman som teater av Pernilla August, Gävle teater, 19.00.

Quiz, Trivs, Gävle, 19.00.

Robert “Robi” Svärd kvartett - glödhet flamenco från Göteborg med spanska gästmusikerna Antonio Gomez och Miguel “El Cheyenne” Fernandez, Drömfabriken, Sandviken, 19.00.

Gasta Comedy Club: Henrik Hjelt och Malin Appeltofft, Hits For You, Gävle, 19.30.

200-dagars-fest, Echo Nightlife, Gävle, 23.00.

TORSDAG 21 NOVEMBER

Lek med 20 fingrar på ett piano, Kanalgården, Sandviken, 12.00.

Blå scenen litteratur firar 10 år: livemusik startar 18.00 med Erik Larsson och Mikael Lindström från Apocalypse Orchestra och deras duo Kveðand. Därefter Soulsaga (Klemens Mattsson) från 19.00, Gävle stadsbibliotek.

Brädspelskväll, Harrys, Gävle, 18.00.

Gitarrkonsert, Kulturcentrum, Sandviken, 18.00.

Vindöga: Videoklubben #Stan Brakhage, Syrénen, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

Koppla av och logga ut, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

A Tribute To Dire Straits, Gävle Konserthus, 19.30.

FREDAG 22 NOVEMBER

Lunchdisco för att fira 10-årsjubiléet av Blå scenen med GD:s nöjesredaktör Nils Palmeby som dj, Blå scenen, Gävle stadsbibliotek, 12-13.

After work quiz, Söders Källa, Gävle, 17.00.

Gävle Horror Film Festival 2019, Bio 7:an, Gasklockorna, Gävle, 18.00.

Cirkus Cirkör - Bloom, Gävle teater, 19.00.

Vindöga, Sandviken, Un Programme de Relativité - Daniel Palmberg och Joakim Westlund, Atsumori/HERO + OtoKin - Ami Skånberg Dahlstedt och Palle Dahlstedt samt John Chantler, Teaterbruket och Musikverket, Kulturcentrum, 19.00.

Petter Hedström, Limon, Gävle, 19.00.

Jazzklubben: Sani Gamedze med Gunnar Aldéns kvartett, Folkets Hus, Sandviken, 19.30.

Libanesisk fest med Rayan och orkester, Le Chef, Gävle, 20.00.

Deportees, Gävle konserthus, 21.00.

The Three Tremors: Tim “Ripper” Owens (ex-Judas Priest, Iced Earth och Yngwie Malmsteen), Sean Peck (Cage, Death Dealer, Denner/Sherman) och Harry Conklin (Jag Panzer) - i regi av Gefle Hårdrocksklubb, hemlig gäst: Ronny Hemlin (Tad Morose), Dirty Harry Rockbar, Gävle, 21.00.

Tix (NO), Echo, Gävle, 23.00.

LÖRDAG 23 NOVEMBER

Ljudlek - vi bygger och mickar upp instrument av allehanda saker med Oskar Hallbert, Foajén, Kulturcentrum, Sandviken, 12.00.

Gävleborg Poetry Slam, Kulturhuset, Gävle, 13.00.

Förvandlingen av Franz Kafka i regi av Anna Pareto, Folkteatern, Gävle, 15.00.

Klungan Take Over, ISK-X, Kungen, Sandviken, 15.00.

Tre tenorer och ett piano 5 år - med Oscar Nilsson, Sandvikens kyrka, 16.00.

Premiär: Sing-viter – en schlager- och musikalrevy i två akter med sång, musik, humor, glitter och glamour samt tv-minnen från till nu med manus och regi av Kjerstin Lundblad, Valhalla, Sandviken, 18.00.

Cirkus Cirkör - Bloom, Gävle teater, 19.00.

Vindöga: Sol Andersson, JAS, Minnesmaskiner - Jan Carleklev, Konatus, Teaterbruket och Musikverket, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

Brooklyn Soul Stew - releaseparty för tredje albumet “Hits Where It Hurts” med Gävlebandet. Även soul-dj under kvällen, Elite Grand Hotel, Gävle, insläpp 19.00, på scen 21.30.

TT Grace: Sista natten med gänget, Centralteatern/Folkets Hus, Gävle, 19.00.

Symphonic Stomp Of Sweden 2.0, Gävle konserthus, 19.00.

Dansbandet Chiquita, Le Chef, Gävle, 21.00.

Klubb 850 med Hanna J, Christian Stjernström, Patrik Svärd, Brända bocken, Gävle, 22.00.

Heat: Latin Partyu, Fiesta Latina med DJ Fabiano och DJ K3vin, Vou, Gävle, 23.00.

SÖNDAG 24 NOVEMBER

Blåbärsklubben: Kotte och Vera, Gävle Konserthus, 14.00.

Cirkus Cirkör - Bloom, Gävle teater, 15.00.

Sing-viter – en schlager- och musikalrevy i två akter med sång, musik, humor, glitter och glamour samt tv-minnen från till nu med manus och regi av Kjerstin Lundblad, Valhalla, Sandviken, 15.00.

Polskans historia - föredrag med Magnus Gustafsson, Stallgatan 3, Sandviken, 15.30.

Höstjazz med Gävle Big Band, Sven-Eric Eriksson och The New Generation (musikstuderande unga lokala solister), Söders källa, Gävle, 16.00.

Gefle Drängar under ledning av Marcus Edgar ger höstkonsert med manskörslyrik, Heliga trefaldighets kyrka, Gävle, fri entré, 16.00.

Özz Nûjen och Måns Möller - Världens historia, Gävle Konserthus, 19.30.