LISTA: Här är Sandvikens mest lönsammaste krogar och restauranger – klassiska puben går med förlust

För en tid sedan gick Provod AB, som drev Bruket, och The Queen Group AB, som drev The Church, i konkurs. I dagsläget finns ingen verksamhet där Bruket tidigare huserade, men The Church köptes tidigare i våras av Gastroviken Sandviken AB för 1,5 miljoner kronor. Men förutom dessa verksamheter ser krog- och restauranglivet i Sandviken ut att må bra.

I vår kartläggning har vi tittat närmare på sju verksamheter inne i Sandvikens tätort.

Den enda av dessa som gör ett minusresultat (efter finansnetto) är Mulligans pub. Men här ska vi ta med i beräkningen att nuvarande ägare endast drivit puben ett par månader i den senaste årsredovisningen.

Resterande restauranger går med ett plusresultat, där restaurang Tzatsiki gör den största vinsten, med drygt 700 000 kronor. Noterbart är även att Lillpuben gick med den nätta vinsten 1 000 kronor under aktuell period.

Tittar vi på omsättningen har Kanalkiosken växt, och växt och växt. I den senaste årsredovisningen har de en omsättning på ungefär 7 700 000 kronor. Den verksamhet som är närmast i storlek är Ibolac AB, som driver Charlys och Eight ball, som har en omsättning på drygt 7 000 000 kronor. Innan The Queen Group AB gick i konkurs hade bolaget, som jämförelse, en omsättning på ungefär 13 000 000 kronor. Vi har valt att ha med The Queen Group i vår kartläggning, då verksamheten i viss mån ändå drivs vidare, med nya ägare.

Så har vi gjort kartläggningen:

För att få en så rättvis ekonomisk bild som möjligt har vi valt att titta på tre variabler; omsättning, resultat efter finansnetto och vinstmarginal. Omsättningen visar verksamhetens storlek, resultatet visar huruvida verksamheten går med vinst, och vinstmarginalen visar hur stor vinsten är i förhållande till omsättningen.

Därför är inte alla restauranger med:

Vi har tittat på de restauranger som drivs av ett aktiebolag och var verksamma under den senaste årsredovisningsperioden. Detta innebär att en del restaurangers ekonomiska läge inte hunnit blivit synligt (exempelvis restaurang Aqua) och att restauranger som drivs av handelsbolag inte är med (exempelvis pizzeria Milano), då insynen är svårare.

Vi har inte heller tag med restauranger som är en del av en större koncern (exempelvis restaurangen i Högbo brukshotell) eller restauranger som gått i konkurs (exempelvis Bruket).