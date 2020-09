LISTA: Här fastnar flest fartsyndare på bild: "En del tvärnitar efter nedförsbacken"

Paret Heinz och Karin Werner är ute och går och ska passera över väg 68 i korsningen vid Berg. Där sitter fartkameror i båda riktningarna innan korsningen.

- Det har varit många incidenter och olyckor i korsningen här, så det är bra att de kom upp, säger Karin Werner.

– Hastigheten kan fortfarande vara lite hög, man ser hur en del tvärnitar efter nedförsbacken innan kameran, säger Heinz Werner.

Sträckan Storvik – Dalgränsen sänktes från 90 kilometer i timmen till 80 i november 2019.

Enligt Trafikverket så minskade överträdelserna för de mätplatser som har hastigheten 60 kilometer i timmen från 7,85 procent 2019 till 6,59 procent 2020.

Andelen överträdelser i genomsnitt på sträckan för de mätplatser som står på 80 kilometer i timmen är 2,78 procent 2020 jämfört med 2,34 procent 2019. En liten ökning.

– Det är dock mätt under kort tid och det tillkommer ytterligare två mätplatser. Det ser överlag bra ut på sträckan men det är kort tid kamerorna varit uppe och det ska driftsätts ytterligare två mätplatser på sträckan. Ålbron södergående är i princip klar bör kunna driftsättas under hösten. Hästbo norrgående klar. Driftstartas troligen under hösten, säger Gabriella Gulliksson, Trafikverket.

Flest fartsyndare registrerades på väg 56 mellan Hedesunda och Gysinge. Där körde 281 förbi kamerorna i för hög hastighet.

Avser registrerade överträdelser på ATK-sträckor som betyder Automatisk trafiksäkerhetskontroll i Norduppland och Gästrikland januari-juni 2020. Källa Polisen.